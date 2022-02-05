https://sputnik-abkhazia.ru/20220205/novyy-asfalt-ulozhat-na-odnoy-iz-ulits-sukhuma-1037438503.html

Новый асфальт уложат на одной из улиц Сухума

Новый асфальт уложат на одной из улиц Сухума

Улицы Джонуа, Гулиа и Абазинская в Сухуме восстанавливаются за счет Инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2020-2022 годов. 05.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-05T09:35+0300

2022-02-05T09:35+0300

2022-02-05T09:35+0300

в абхазии

сухум

администрация города сухум

общество

экономика

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СУХУМ, 5 фев - Sputnik. Управление капитального строительства Абхазии не приняло работы по укладке асфальта на улице Гулиа, подрядчик обязался заменить покрытие, говорится в репортаже "Абаза ТВ".Подрядчиком по укладке ливневых коллекторов и асфальта на улицах Джонуа, Гулиа и Абазинская выступает компания "Абхазрегионстрой". Заказчик - Управления капитального строительства Абхазии. За выполнением работ ведет контроль администрация Сухума.По словам замдиректора департамента ЖКХ администрации Сухума Руслана Авидзба еще перед новогодними праздниками улица Гулиа была подготовлена к укладке асфальта, но у подрядчика возникли сложности с поставками битума.Асфальт уложили только на участке дороги от улицы Сахарова до Абазинской, но в новом покрытии уже появились дыры.Улицы Джонуа, Гулиа и Абазинская в Сухуме восстанавливаются за счет Инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2020-2022 годов.В рамках ремонтных работ заменены коммуникационные сети, водопровод, канализация, ливневые коллекторы.Протяженность улицы Гулиа – 1200 метров, на ее ремонт предусмотрено 48 миллионов рублей. Протяженность улицы Абазинская – 686 метров, на ее ремонт уйдет 38 миллионов рублей, улица Джонуа – 1350 метров, бюджет – 66 миллионов рублей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211106/v-ramkakh-investprogrammy-podgotovka-k-ukladke-asfalta-nachalas-na-odnoy-iz-ulits-sukhuma-1036218304.html

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сухум, администрация города сухум, общество, экономика