https://sputnik-abkhazia.ru/20220205/tsentrizbirkom-zaregistriroval-115-initsiativnykh-grupp-po-vydvizheniyu-kandidatov-v-deputaty-1037444257.html

Центризбирком зарегистрировал 115 инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты

Центризбирком зарегистрировал 115 инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты

Регистрация инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты заканчивается 10 февраля. 05.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-05T18:55+0300

2022-02-05T18:55+0300

2022-02-05T18:55+0300

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СУХУМ, 5 фев - Sputnik. Центризбирком Абхазии зарегистрировал 115 инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты.В субботу, 5 февраля, своего кандидата выдвинула одна инициативная группа:На 5 февраля ЦИК зарегистрировал 115 инициативных групп и пять политических партий. С полным списком можно ознакомиться здесь.В главный законодательный орган республики изберут 35 депутатов. Выборы состоятся 12 марта.Регистрация политических партий и инициативных групп по выдвижению кандидатов началась 21 января. Регистрация кандидатов в депутаты будет проходить с 10 февраля по 2 марта.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220125/initsiativnye-gruppy-i-partii-po-vydvizheniyu-kandidatov-v-deputaty-narodnogo-sobraniya-1037289882.html

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