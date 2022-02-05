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Установлена связь между COVID-19 и болезнью Альцгеймера
Установлена связь между COVID-19 и болезнью Альцгеймера
Тяжелое течение коронавирусной инфекции, по мнению ученых, может вызывать воспаление в головном мозге. 05.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-05T13:30+0300
2022-02-05T13:30+0300
2022-02-05T13:50+0300
мировая пандемия коронавируса covid-19
ученые
медицина
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СУХУМ 5 фев - Sputnik. Ученые обнаружили схожие молекулярные изменения в мозгу пациентов, умерших от последствий COVID-19, и тех, кто страдал от болезни Альцгеймера. Об этом говорится в статье в журнале Alsheimer’s and Dementia.Специалисты из Колледжа врачей и хирургов Колумбийского университета пришли к выводу, что COVID-19 оказывает негативное воздействие на рианодиновые рецепторы, которые отвечают за образование нейрофибриллярных клубков.Нейрофибриллярные клубки - это скопления белка, которые обнаруживают в мозгу при болезни Альцгеймера. Такие образования находят при различных патогенных процессах, начиная от заболеваний сердца и легких и заканчивая реакцией мозга на стресс и болезнь Альцгеймера.Исследователи пришли к выводу, что иммунный ответ организма после тяжелой формы COVID-19 вызывает воспаление в головном мозге, что, в свою очередь, приводит к дисфункции рианодиновых рецепторов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220202/glava-rospotrebnadzora-zayavila-chto-omikron-shtamm-poteryal-sposobnost-porazhat-legkie-1037390166.html
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Sputnik Абхазия
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мировая пандемия коронавируса covid-19, ученые, медицина
Установлена связь между COVID-19 и болезнью Альцгеймера
13:30 05.02.2022 (обновлено: 13:50 05.02.2022) Подписаться на
Тяжелое течение коронавирусной инфекции, по мнению ученых, может вызывать воспаление в головном мозге.
СУХУМ 5 фев - Sputnik.
Ученые обнаружили схожие молекулярные изменения в мозгу пациентов, умерших от последствий COVID-19, и тех, кто страдал от болезни Альцгеймера. Об этом говорится в статье в журнале Alsheimer’s and Dementia.
Специалисты из Колледжа врачей и хирургов Колумбийского университета пришли к выводу, что COVID-19 оказывает негативное воздействие на рианодиновые рецепторы, которые отвечают за образование нейрофибриллярных клубков.
Нейрофибриллярные клубки - это скопления белка, которые обнаруживают в мозгу при болезни Альцгеймера. Такие образования находят при различных патогенных процессах, начиная от заболеваний сердца и легких и заканчивая реакцией мозга на стресс и болезнь Альцгеймера.
"Мы обнаружили эти поврежденные рецепторы не только в сердцах и легких умерших от COVID-19 пациентов, но и в их мозгу", — пояснил руководитель программы, доктор медицинских наук Эндрю Маркс.
Исследователи пришли к выводу, что иммунный ответ организма после тяжелой формы COVID-19 вызывает воспаление в головном мозге, что, в свою очередь, приводит к дисфункции рианодиновых рецепторов.