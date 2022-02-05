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В праздничном настроении: "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за январь
В праздничном настроении: "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за январь
По информации МВД Абхазии, в январе 2022 года сотрудники ГАИ республики выписали 6995 протоколов за нарушения ПДД, что на 277 штрафов меньше, чем месяцем... 05.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-05T10:25+0300
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В прошедшем январе блюстители порядка на дорогах страны выписали 414 штрафов за езду в нетрезвом состоянии. Несмотря на череду праздничных дней в этом месяце, количество протоколов за это нарушение не превысило итогов декабря, когда инспекторы составили 432 аналогичных документа.SputnikНе для всех Новый год начался удачно. Вместо поздравлений с праздником 13 автомобилистов, севших за руль своих "ласточек" в приподнятом настроении, получили от инспекторов штрафы за езду.На самый почитаемый в Абхазии праздник – Ажьырныхуа (Старый Новый год – прим.), который отмечается в стране с 13 на 14 января, в общей сложности санкциям подверглись 22 нетрезвых автолюбителя.Интересный факт, что с начала года по 14 января в сводки МВД попало шесть нетрезвых представительниц прекрасной половины человечества, но во второй половине месяца "удар" на себя приняли исключительно мужчины.В таблице лидеров нашей статистики произошли некоторые изменения в сравнении с итогами декабря. Сухуму удалось удержаться на верхней строчке "пьяной" таблицы, но обладателю "серебра" в декабре – Гагре с 68-ю штрафами – в этот раз пришлось уступить Гудауте, которая "набрала" в январе 103 протокола.Позиции других городов и районов страны распределились следующим образом с четвертого по восьмое места – Очамчыра, Гулрыпш, Сухумский район, Ткуарчал и Гал.В возрастной категории также произошли некоторые изменения. "Победителями" в январе стали автомобилисты "навеселе" в возрасте от 35 до 40 лет – 93 человека, на втором месте те, кому от 40 до 45 лет – 75 человек, третью строчку заняли нетрезвые водители в возрасте от 30 до 35 лет. "Лидеры" декабря – те, кому за 50 лет, стали в этот раз четвертыми.Несовершеннолетних нарушителей в январе не было. Самому молодому "весельчаку" было 18 лет – он из Гудауты, а самому взрослому 76 лет – из Сухума.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220204/tsifry-problemy-i-zadachi-batal-agrba-rasskazal-o-rabote-gai-v-abkhazii-1037435979.html
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гаи, абхазия, мвд абхазии
В праздничном настроении: "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за январь
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По информации МВД Абхазии, в январе 2022 года сотрудники ГАИ республики выписали 6995 протоколов за нарушения ПДД, что на 277 штрафов меньше, чем месяцем ранее.
В прошедшем январе блюстители порядка на дорогах страны выписали 414 штрафов за езду в нетрезвом состоянии. Несмотря на череду праздничных дней в этом месяце, количество протоколов за это нарушение не превысило итогов декабря, когда инспекторы составили 432 аналогичных документа.
Не для всех Новый год начался удачно. Вместо поздравлений с праздником 13 автомобилистов, севших за руль своих "ласточек" в приподнятом настроении, получили от инспекторов штрафы за езду.
На самый почитаемый в Абхазии праздник – Ажьырныхуа (Старый Новый год – прим.), который отмечается в стране с 13 на 14 января, в общей сложности санкциям подверглись 22 нетрезвых автолюбителя.
Интересный факт, что с начала года по 14 января в сводки МВД попало шесть нетрезвых представительниц прекрасной половины человечества, но во второй половине месяца "удар" на себя приняли исключительно мужчины.
В таблице лидеров нашей статистики произошли некоторые изменения в сравнении с итогами декабря. Сухуму удалось удержаться на верхней строчке "пьяной" таблицы, но обладателю "серебра" в декабре – Гагре с 68-ю штрафами – в этот раз пришлось уступить Гудауте, которая "набрала" в январе 103 протокола.
Позиции других городов и районов страны распределились следующим образом с четвертого по восьмое места – Очамчыра, Гулрыпш, Сухумский район, Ткуарчал и Гал.
В возрастной категории также произошли некоторые изменения. "Победителями" в январе стали автомобилисты "навеселе" в возрасте от 35 до 40 лет – 93 человека, на втором месте те, кому от 40 до 45 лет – 75 человек, третью строчку заняли нетрезвые водители в возрасте от 30 до 35 лет. "Лидеры" декабря – те, кому за 50 лет, стали в этот раз четвертыми.
Несовершеннолетних нарушителей в январе не было. Самому молодому "весельчаку" было 18 лет – он из Гудауты, а самому взрослому 76 лет – из Сухума.