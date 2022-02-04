https://sputnik-abkhazia.ru/20220204/tsifry-problemy-i-zadachi-batal-agrba-rasskazal-o-rabote-gai-v-abkhazii-1037435979.html

Цифры, проблемы и задачи: Батал Агрба рассказал о работе ГАИ в Абхазии

Цифры, проблемы и задачи: Батал Агрба рассказал о работе ГАИ в Абхазии

Брифинг начальника ГАИ Абхазии Батала Агрба по итогам деятельности инспекции за 2021 год прошел в пресс-центре Абхазского телевидения 4 февраля. 04.02.2022, Sputnik Абхазия

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В 2021 году в республике было выявлено 93 522 нарушения правил дорожного движения. Для сравнения, в 2020 году было выявлено - 47 000 нарушений.Асмат Цвижба, SputnikЦифры "говорят"По словам Агрба, в 2021 году в 182 ДТП погибли 42 человека, были ранены 246 человек. В 2020 году в 198 дорожных происшествиях скончались 57 человек, были ранены 282.Агрба рассказал, что в 2021 году было выписано штрафов за нарушения правил дорожного движения на сумму около 70 миллионов рублей. В 2020 году было выписано штрафов на сумму 33 миллиона 849 рублей.По словам начальника ГАИ, собранные средства идут в республиканский бюджет.Наиболее распространенные нарушения - превышение скоростного режима и выезд на встречную полосу, отметил Агрба. В 2021 году было выявлено 15 фактов наезда на пешехода, 13 случаев закончились летальным исходом.Всего в Абхазии в базе данных ГАИ зарегистрировано 66 000 транспортных средств, около 19 000 из них – старые регистрационные знаки, которые хранятся в базе. В год, по словам Агрба, в Абхазии регистрируются от семи до 10 тысяч автомобилей, большая часть из них – "праворукие" машины из Японии.Наказание и законЖурналисты задали вопрос, насколько правомерно снимать номера с автомобилей при неправильной парковке, что распространено в Абхазии.По словам Агрба, подобное "наказание" действительно выходит за рамки законодательства и в последние полтора года такая практика не распространена.Начальник ГАИ тем не менее отметил тенденцию к уменьшению парковочных мест и подчеркнул, что собственники торговых объектов, кафе, ресторанов не заботятся об этом вопросе.Еще один "бич" - изъятие водительского удостоверения в случаях, когда это не предусмотрено законом."К сожалению, чаще всего сотрудники автоинспекции удерживают удостоверения в виде обеспечительной меры. У нас нет службы, которая позволила бы нам вынести на месте постановление за нарушение правил, с которым согласился бы нарушитель. Служба судебных приставов сейчас набирает обороты, думаю, мы от этой меры уйдем, потому что нам будут помогать", - отметил Агрба.Скрытый патруль и награда за штрафыВ ходе брифинга прозвучал вопрос о достоверности информации, что сотрудники ГАИ пытаются выписать как можно больше штрафов, так как за выявленное количество правонарушений получают от начальства поощрения. Это приводит к тому, что многие штрафы не обоснованы, а выписываются лишь для галочки.Агрба отметил, что такую задачу руководство ГАИ перед собой не ставит.Начальник ГАИ подчеркнул, что, если у сотрудника службы нет фото- и видеоматериала, на котором зафиксирован факт нарушения, то он не может быть доказан."Конечно, если не создана такая аварийная ситуация, в которой чудом ушли от происшествия. Там будут и свидетели, которые подтвердят", - уточнил он.Как отметили на брифинге, некоторых водителей раздражает фактор наличия скрытого патруля на дорогах. Не так давно в соцсетях распространили информацию, что машины без опознавательных знаков фиксировали на камеры нарушения на трассах, передавали материалы на посты, где позже водителей штрафовали.Как объяснил Батал Агрба, существует два вида скрытого патруля. Гласный - это транспорт, оснащенный специальными надписями и звуковыми сигналами, и негласный патруль, который таких знаков не имеет, в нем находится сотрудник ГАИ в гражданской форме и состоящий на учете в МВД регистратор ведет служебную съемку. Для фото или видео может быть использован и мобильный телефон, если он состоит на учете в МВД.По словам Агрба, в 2021 году с помощью этого мероприятия было выявлено 13 000 административных правонарушений, в 2020 их было всего три тысячи.По мнению начальника автоинспекции, для сокращения количества ДТП в республике, необходимо в разы увеличивать количество видеорегистраторов. В Абхазии их сейчас всего 11."Этого недостаточно, на республиканской трассе необходимо как минимум около 50, так как у нас аварийно опасных участков около 37. Камеры, которые сегодня есть, установлены на тех участках, где концентрировалась дорожно-транспортные происшествия", - сказал он.Все должно быть прозрачноНачальник ГАИ рассказал, что мода на тонировку среди автолюбителей Абхазии остается актуальной. Он напомнил, что согласно закону, в республике разрешено затемнять боковые стекла не более чем на 35 процентов, светопропускаемость должна составлять 65 процентов.По его словам, ГАИ ежедневно проводит профилактические рейды в городах и районах для выявлений подобного вида правонарушений, за сутки их фиксируется до 200."Правила дорожного движения едины для всех – будь то министр, сотрудник ГАИ или крестьянин", - подчеркнул он.Проблемы и задачиНа брифинге Агрба обозначил и ряд проблем в системе ГАИ. По его словам, личный состав структуры составляет 223 человека, он укомплектован всего на 62 процента.По мнению Агрба, для улучшения ситуации на дорогах необходимо проводить кардинальные инфраструктурные решения, обеспечить кадровый потенциал, оснащение специальной техникой, повысить требования по подготовке и переподготовке водителей, а Министерству просвещения Абхазии – ввести в школьные и дошкольные программы обучение правилам и нормам поведения на трассе для обеспечения безопасности детей.Кроме того, по словам Агрба, планируется предложить Генеральной прокуратуре обратиться с законодательной инициативой к Народному Собранию о необходимости разграничения состояний наркотического и алкогольного опьянения для ужесточения ответственности и применения санкций - от заключения под стражу на 15 суток до лишения прав до полного излечения лиц, страдающих зависимостью от наркотических и психотропных веществ.

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