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Президент Чехии выступил против отправки войск НАТО на Украину
Президент Чехии выступил против отправки войск НАТО на Украину
Запад в последнее время обвиняет Россию в "агрессии" и размещает больше военной техники НАТО вблизи российских границ. 06.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-06T19:21+0300
2022-02-06T19:21+0300
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СУХУМ, 6 фев – Sputnik. Президент Чехии Милош Земан высказался против направления чешских военнослужащих на Украину, поскольку она не входит в состав НАТО.В эфире пражского телеканала CNN Prima News Земана спросили, поддержал бы он, как главком ВС Чехии, направление военных на Украину.По его словам, НАТО принципиально не принимает в свой состав те страны, на территории которых идет гражданская война."А на Украине, бесспорно, происходит гражданская война, хотя сейчас это замороженный конфликт. Замороженный Минскими соглашениями. А тот восток Украины, так называемый "русскоязычный восток", имеет иную политическую структуру по сравнению с остальной частью Украины", – сказал чешский президент.Затронув решение кабмина Чехии о направлении на Украину в качестве подарка четырех тысяч артснарядов калибром 152 миллиметра на 37 миллионов крон (около 1,7 миллиона долларов), Земан заявил, что, во-первых, минобороны республики в любом случае сейчас избавляется от давно устаревших гаубиц "Дана", для которых предназначены данные снаряды, а во-вторых, лично он, как экономист, выступал бы не за дарение, а за продажу этого оружия Украине.Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Россия отвергает обвинения Запада, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220204/putin-obyasnil-iz-za-chego-mozhet-nachatsya-voyna-rossii-i-nato-1037420888.html
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Президент Чехии выступил против отправки войск НАТО на Украину
19:21 06.02.2022 (обновлено: 19:32 06.02.2022) Подписаться на
Запад в последнее время обвиняет Россию в "агрессии" и размещает больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
СУХУМ, 6 фев – Sputnik. Президент Чехии Милош Земан высказался против направления чешских военнослужащих на Украину, поскольку она не входит в состав НАТО.
В эфире пражского телеканала CNN Prima News Земана спросили, поддержал бы он, как главком ВС Чехии, направление военных на Украину.
"Я совершенно точно не поддержал бы направление военных на Украину, потому что считаю это (нынешнюю ситуацию вокруг Украины) бряцанием оружием. Лично я полагаю, что пока Украина не является членом НАТО, то и нет повода посылать туда военные подразделения", – сказал Земан, отвечая на вопрос.
По его словам, НАТО принципиально не принимает в свой состав те страны, на территории которых идет гражданская война.
"А на Украине, бесспорно, происходит гражданская война, хотя сейчас это замороженный конфликт. Замороженный Минскими соглашениями. А тот восток Украины, так называемый "русскоязычный восток", имеет иную политическую структуру по сравнению с остальной частью Украины", – сказал чешский президент.
Затронув решение кабмина Чехии о направлении на Украину в качестве подарка четырех тысяч артснарядов калибром 152 миллиметра на 37 миллионов крон (около 1,7 миллиона долларов), Земан заявил, что, во-первых, минобороны республики в любом случае сейчас избавляется от давно устаревших гаубиц "Дана", для которых предназначены данные снаряды, а во-вторых, лично он, как экономист, выступал бы не за дарение, а за продажу этого оружия Украине.
Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Россия отвергает обвинения Запада, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать.