https://sputnik-abkhazia.ru/20220206/prezident-chekhii-vystupil-protiv-otpravki-voysk-nato-na-ukrainu-1037456741.html

Президент Чехии выступил против отправки войск НАТО на Украину

Президент Чехии выступил против отправки войск НАТО на Украину

Запад в последнее время обвиняет Россию в "агрессии" и размещает больше военной техники НАТО вблизи российских границ. 06.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-06T19:21+0300

2022-02-06T19:21+0300

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СУХУМ, 6 фев – Sputnik. Президент Чехии Милош Земан высказался против направления чешских военнослужащих на Украину, поскольку она не входит в состав НАТО.В эфире пражского телеканала CNN Prima News Земана спросили, поддержал бы он, как главком ВС Чехии, направление военных на Украину.По его словам, НАТО принципиально не принимает в свой состав те страны, на территории которых идет гражданская война."А на Украине, бесспорно, происходит гражданская война, хотя сейчас это замороженный конфликт. Замороженный Минскими соглашениями. А тот восток Украины, так называемый "русскоязычный восток", имеет иную политическую структуру по сравнению с остальной частью Украины", – сказал чешский президент.Затронув решение кабмина Чехии о направлении на Украину в качестве подарка четырех тысяч артснарядов калибром 152 миллиметра на 37 миллионов крон (около 1,7 миллиона долларов), Земан заявил, что, во-первых, минобороны республики в любом случае сейчас избавляется от давно устаревших гаубиц "Дана", для которых предназначены данные снаряды, а во-вторых, лично он, как экономист, выступал бы не за дарение, а за продажу этого оружия Украине.Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Россия отвергает обвинения Запада, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220204/putin-obyasnil-iz-za-chego-mozhet-nachatsya-voyna-rossii-i-nato-1037420888.html

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