https://sputnik-abkhazia.ru/20220204/putin-obyasnil-iz-za-chego-mozhet-nachatsya-voyna-rossii-i-nato-1037420888.html

Путин объяснил, из-за чего может начаться война России и НАТО

Путин объяснил, из-за чего может начаться война России и НАТО

Одно неосторожное движение — и американские деятели ввергнут мир в пучину Третьей мировой, пишет автор РИА Новости. 04.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-04T09:45+0300

2022-02-04T09:45+0300

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В замечательном новом фильме "Не смотрите наверх" Леонардо Ди Каприо играет астронома, который утверждает, что в Землю вот-вот врежется комета и уничтожит жизнь на планете. Он прорывается и на телевидение, и в газеты, и даже на прием к президенту США. И везде слышит в ответ одно: "Ах-ха-ха, да что вы говорите? Комета? Какой вы милый! Ну ладно, поехали дальше…" Ди Каприо очень убедительно изображает отчаяние единственного человека на Земле, который знает о грядущей катастрофе, пытается всех предупредить, но его никто не слушает, пишет Виктория Никифорова для РИА Новости.Примерно это сейчас делает и президент России. Он пытается показать, насколько опасна и самоубийственна политика американских партнеров. Одно неосторожное движение — и эти деятели ввергнут мир в пучину Третьей мировой.На пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном Владимир Путин озвучил возможный сценарий начала войны России и НАТО. "В доктринальных документах самой Украины, — подчеркнул он, — написано, что они собираются вернуть Крым, в том числе военным путем. Не то, что они говорят на публику, а в документах написано. Представим себе, что Украина является членом НАТО, напичкана оружием, стоят современные ударные системы так же, как в Польше и Румынии, — кто помешает-то? И начинает операции в Крыму, сейчас даже не говорю про Донбасс… Это (Крым. — Прим. ред.) суверенная российская территория. Вопрос для нас в этом смысле закрыт. Представим, что Украина — страна НАТО и начинает эти военные операции. Нам что, воевать с блоком НАТО? Ну кто-нибудь об этом хоть что-нибудь подумал? Похоже, что нет."Первой же реакцией Вашингтона на слова российского президента стало распоряжение Джо Байдена о дополнительной отправке в Восточную Европу нескольких тысяч солдат. Разместят их поближе к Украине. Командовать ими будет не НАТО, а Пентагон. По неподтвержденным — однако широко распиаренным — данным, Штаты подняли в воздух аж три "самолета Судного дня". Это летающие "бункеры" президента США на случай ядерной войны.И словно этого мало, каждый день на Украине приземляются транспортники из США, набитые оружием. Американские генералы предлагают планы по окружению Калининграда и "помощи" Украине с использованием истребителей и бомбардировщиков НАТО. "Соединенным Штатам пора приготовиться к войне с Россией за Украину," — формулируют ведущие военные эксперты США.При этом из всех утюгов на нас льются заверения в том, что НАТО — это "оборонительный альянс". Россия предлагает рассмотреть вопрос неделимой безопасности. А нам говорят в ответ, что угрозы безопасности вообще никакой нет. Это просто голуби мира, курлыкая, высаживаются в нескольких сотнях километров от Москвы и планируют размещать ракеты в пяти минутах подлетного времени.Мы играем в шахматы. Однако непонятно, как при этом взаимодействовать с американскими партнерами: они-то играют в быстрые шашки без правил, а как только игра складывается не в их пользу, пытаются перевернуть доску и закатить истерику.Их внешняя политика сегодня — это какое-то постмодернистское шапито, дурдом на колесах (привет Хантеру Байдену). Всплески безумной агрессивности и тут же попытки сдать назад, невнятные угрозы — и вдруг чуть ли не извинения. Блинкен озвучивает одно, Салливан другое, потом вдруг выходит на трясущихся ногах Байден и ляпает что-то третье. Затем специально обученные люди переводят с байденовского на английский и выясняется, что все это надо понимать с точностью до наоборот.Внешняя политика США украинизировалась до предела, там не просчитывают не то что на два-три, но даже на один ход вперед. Что у них ближайшее? Выборы в конгресс в ноябре, которые демократы обречены проиграть? Но ведут они себя так, будто и до ноября не дотянут. Хаос, паника, хватай мешки, вокзал отходит. Отсюда и все эти судороги с НАТО, и попытки влезть на Украину, и истерики в адрес России.Телодвижения США на мировой арене всегда определялись их внутриполитической перистальтикой. Сегодня внутри Америкичрезвычайно нехорошо. Пока Пентагон рвется защищать границу Украины, южную границу США каждый день штурмуют тысячи южноамериканских нелегалов: гастарбайтеров, бандитов, наркоторговцев, маргиналов всех мастей. Они терроризируют города и поселения.Пока Вашингтон грозит подорвать санкциями экономику России, в Америке невиданным темпом растет инфляция и надуваются на биржах такие финансовые пузыри, которые грозят крахом ведущим американским корпорациям и, возможно, доллару как резервной валюте. Трехтриллионная капитализация Apple — это не победа либерально-рыночного прогресса, а показатель его близкого кризиса.В попытках экстериоризировать, вынести наружу царящий у них хаос американские элиты кидаются во внешнюю политику. Но и тут один облом за другим. Предложения России по неделимой безопасности демонстрируют всему миру зияющую пропасть между союзниками по НАТО. Штаты и Британия с примкнувшими к ним лимитрофами хотят затолкать Украину в НАТО. Германии и Франции Украина в НАТО и даром не нужна. К Прибалтике, кстати, там такое же отношение.Руководители ведущих европейских государств срочно засобирались в Москву переговариваться. Очевидно, у каждой страны свой взгляд на неделимую безопасность, не всегда совпадающий с американским.Штаты разжигают военную истерию на континенте. Но она только отталкивает от них европейских членов альянса. Союзники ни в какую не хотят погибать за Украину. Немцы саботируют поставки вооружений. Хорваты, несмотря на свое членство в альянсе, вообще отказались посылать солдат на Украину. Премьер-министр состоящей в НАТО Венгрии Виктор Орбан, приехав в Москву, заявил, что "можно заключить такие соглашения, которые будут гарантировать мир, безопасность России и то, что будет приемлемым для стран-членов (НАТО. — Прим. ред.)".Выступление президента России — это призыв ко всему миру остановиться, оглянуться и осознать, в какую пропасть заталкивают всех сегодня американские партнеры. Пока еще не поздно.Тридцать лет назад, выводя свои войска из Европы, даря независимость союзникам по Варшавскому договору, Россия руководствовалась прекраснодушным желанием мира. Именно поэтому граждане в массе и поддерживали эти решения. Мы были тогда поголовно все пацифистами. Нам казалось, что, отказываясь от противостояния, мы строим мир во всем мире. И больше не будет ни холодной, ни тем более горячей войны. Мир, дружба, жвачка. Смешно и грустно вспоминать сегодня эту массовую наивность.Американские партнеры восприняли наше самостоятельное, судьбоносное решение как капитуляцию. Они типа нас победили. Побежденного можно грабить, можно ему откровенно лгать, в том числе о нерасширении НАТО на восток. Ну и понеслась.Возникла откуда-то идея открытых дверей НАТО. Эта концепция не отражена ни в одном документе альянса, Путин об этом не раз говорил, но по факту работает против нашей страны. Теперь блок окружил Россию почти по всей границе и, продолжая курлыкать про "оборонительный союз", натаскивает летальное вооружение на сопредельные территории.Что ж, сегодня Россия далеко не та страна, какой была тридцать лет назад. И военно-технические, и экономические возможности позволяют вернуться в высшую лигу глобальных игроков и озвучить свои претензии к зарвавшимся партнерам. Сегодня мы хотим ровно того же, что и всегда: мира в Европе и во всем мире. У нас есть все, чтобы отстоять эту свою позицию и спасти человечество от глобальной войны.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0b/09/1031248820_0:0:1200:1200_100x100_80_0_0_49091809e288def1bcd47fea98df6bdf.jpg

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колумнисты, мнение, политика, россия, владимир путин, сша, нато