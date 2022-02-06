https://sputnik-abkhazia.ru/20220206/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-7-fevralya-1037455271.html

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 7 февраля

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 7 февраля

Территория Черноморского побережья Абхазии в понедельник будет находиться под влиянием юго-восточного отрога с северо-запада и южной периферии... 06.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-06T17:48+0300

2022-02-06T17:48+0300

2022-02-06T19:54+0300

в абхазии

погода в абхазии

новости

снег

дождь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/0d/1037131541_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_6fda8561c984d8a84e36fec4467a7fd9.jpg

СУХУМ, 6 фев – Sputnik. В понедельник, 7 февраля, в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное, будет понижаться.Ветер от слабого до умеренного, 2-7 метров в секунду, местами в порывах от 9 до 12 метров в секунду.Температура воздуха ночью от 0°С до +5°С, днем от +3°С до +8°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды значительное и умеренное, 3-2 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода в абхазии, новости, снег, дождь