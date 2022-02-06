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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 7 февраля
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 7 февраля
Территория Черноморского побережья Абхазии в понедельник будет находиться под влиянием юго-восточного отрога с северо-запада и южной периферии... 06.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-06T17:48+0300
2022-02-06T17:48+0300
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СУХУМ, 6 фев – Sputnik. В понедельник, 7 февраля, в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное, будет понижаться.Ветер от слабого до умеренного, 2-7 метров в секунду, местами в порывах от 9 до 12 метров в секунду.Температура воздуха ночью от 0°С до +5°С, днем от +3°С до +8°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды значительное и умеренное, 3-2 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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погода в абхазии, новости, снег, дождь
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 7 февраля
17:48 06.02.2022 (обновлено: 19:54 06.02.2022) Подписаться на
Территория Черноморского побережья Абхазии в понедельник будет находиться под влиянием юго-восточного отрога с северо-запада и южной периферии североатлантического циклона.
СУХУМ, 6 фев – Sputnik. В понедельник, 7 февраля, в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное, будет понижаться.
Ветер от слабого до умеренного, 2-7 метров в секунду, местами в порывах от 9 до 12 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от 0°С до +5°С, днем от +3°С до +8°С.
Температура морской воды +9°С.
Волнение морской воды значительное и умеренное, 3-2 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.