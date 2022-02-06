https://sputnik-abkhazia.ru/20220206/uchitel-i-professional-kollegi-podelilis-vospominaniyami-o-manane-gurguliya-1037451077.html

Учитель и профессионал: коллеги рассказали о работе с Мананой Гургулия

Учитель и профессионал: коллеги рассказали о работе с Мананой Гургулия

Глава государственного информационного агентства "Апсныпресс" Манана Гургулия отмечает 6 февраля свой день рождения. 06.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-06T15:55+0300

2022-02-06T15:55+0300

2022-02-06T17:18+0300

в абхазии

журналистика

общество

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Sputnik собрал воспоминания коллег Мананы Михайловны, которые характеризуют ее не только как журналиста, профессионала и шефа, но и как человека.Асмат Цвижба, SputnikОт философии к журналистикеМанана Гургулия родилась 6 февраля 1957 года в Очамчыре. В 1979 году окончила философский факультет Ростовского государственного университета. С 1979 по 2002 годы преподавала на кафедре философии Абхазского госуниверситета.С мая 1993 по март 1995 года Гургулия работала референтом, а затем начальником информационно-аналитического отдела Министерства иностранных дел Республики Абхазия.С 1995 по 2003 годы занимала должность заместителя директора Государственного информагентства "Апсныпресс". С июня 2003 по октябрь 2014 года возглавляла агентство.Гургулия вспоминает этот период как один из наиболее востребованных в абхазской журналистике. Агентство проводило большую работу с иностранными журналистами, которые хотели получить больше информации про Абхазию, несмотря на то, что в послевоенные годы работа журналистов была особенно трудна, так как много было дезинформации в международном поле, с которой приходилось бороться.В Абхазию приезжало несколько сотен журналистов в год, и все они хотели получить как можно больше информации за короткое время. Несмотря на то, что за два-три дня сориентироваться и получить полное представление о ситуации в стране было сложно, сотрудники "Апсныпресс" организовывали им поездки и предоставляли фактологическую информацию, опираясь на которую можно было составить впечатление о происходящем.Ранее в интервью Sputnik журналист вспоминала о работе в 1998 году, когда грузинские войска пытались завладеть Галским районом."Я помню такую картину, когда сотрудники "Апсныпресс" часов в девять вечера в отсутствие света разжигали бумагу в каком-то металлическом тазике и зачитывали каждый на какие-то информационные структуры информацию об Абхазии", – рассказала она.По словам председателя Союза журналистов Абхазии Руслана Хашиг, переход Гургулия из университета в журналистику предопределила Отечественная война народа Абхазии. В Гудауте в те годы сформировалась команда журналистов, которая работала над созданием информационных материалов и проектов. Гургулия входила в эту команду.С 1998 по 2003 годы Руслан Хашиг возглавлял "Апсныпресс", Гургулия была его заместителем."После того, как Манана прочитала любой информационный материал, можно было не тратить время и спокойно выдавать его. Она работает на коллектив, многих журналистов, которые активно сегодня работают, можно назвать ее учениками. Манана Михайловна всегда задавала тон взаимной помощи, поддержки. Мы жили одной семьей", - вспоминает он.По мнению Хашиг, главное - что Гургулия не изменяет своему стилю и принципам, вне зависимости от места работы."Для нее самое главное - новость. Она ее не политизирует, освещает одинаково все события, которые имеют значение в стране", - сказал он.В 2020 году премьер-министр Абхазии Александр Анкваб подписал распоряжение Кабмина о назначении директора Республиканского государственного учреждения "Апсныпресс". Этот пост вновь заняла Манана Гургулия.Слово ученикамЖурналист, собственный корреспондент "ТАСС" в Абхазии Анжела Кучуберия проработала под руководством Мананы Гургулия почти 20 лет. Она вспоминает эти годы как лучшие, когда на работу коллектив ходил с удовольствием. По ее словам, именно в "Апсныпресс" она научилась писать новости.Гургулия не из тех директоров, к которым нужно заходить в кабинет со стуком, говорит Анжела. Да, и кабинета своего у нее не было, делила одно пространство с подчиненными."Когда мы были заняты написанием текстов, а у нее появлялась свободная минутка, она могла нам приготовить что-то поесть, сварить кофе или чай и поставить перед нами", - вспоминает журналист.В послевоенные годы в Абхазию приезжали многочисленные журналисты и эксперты из-за рубежа, из различных мировых изданий и все они получали аккредитацию в "Апсныпресс"."Каждому из них Манана Михайловна без устали рассказывала о ситуации в республике, о прошедшей войне, причинах, приведших к войне, о послевоенных трудностях, внешней политике и внутриполитической ситуации, развитии гражданских институтов. Лично я с удовольствием слушала эти беседы и выносила для себя очень много нового и интересного. Она не жалела ни времени, ни сил на то, чтобы донести до иностранцев, которые имели только прогрузинскую информацию, правдивую информацию об Абхазии", - говорит Кучуберия.Пресс-секретарь президента Абхазии Аслана Бжания Марианна Квициния работала в "Апсныпресс" с 2003 по 2011 годы.По словам Квициния, у корреспондентов агентства никогда не было перерыва и была колоссальная ответственность. Марианна отмечает, что Гургулия всегда ставила в приоритет имидж Абхазии.Сотрудник пресс-службы администрации Сухума и корреспондент сайта РУСДРАМа Амра Амичба в общей сложности с 2008 года проработала около пяти лет в "Апсныпресс" под руководством Мананы Гургулия. Она считает, что Манана Михайловна - редкий профессионал и интеллектуал, под чьим началом хочется работать и учиться. Амра одна из тех, кто уволился из агентства со всем коллективом при смене директора в 2014 году. По ее словам, как ни парадоксально звучит, но работая именно в государственном агентстве "Апсныпресс", благодаря принципам работы руководителя, она усвоила на практике важность плюрализма в журналистском тексте.Среди важных качеств, которые характеризуют Манану Гургулия, Амра выделяет для себя ее теплое, почти материнское отношение к сотрудникам. По ее словам, для такого директора важно благополучие, в том числе и семейное, и удобство людей, с которыми она работает."Для кого-то, может быть, это очень такие бытовые вещи я расскажу, но Манане Михайловне не зазорно было сварить кофе корреспонденту, пока он пишет материал, вернувшись с задания. А если сама уже закончила редактирование предыдущего материала, могла пойти помыть чашки, убрать со стола. Вспоминаю, с какой заботой она помогала мне нарядиться в национальное платье от Эльвиры Арсалия, который мне пошили по сертификату от Госкомспорта за победу в конкурсе "День флага". Фотография маленького мальчика в национальном костюме, которую я сделала, когда меня отправили от "Апсныпресс" освещать праздник, заняла первое место. По отношению к коллегам я видела, что Манана Михайловна всегда подставит плечо в радости и в горе. Она очень человечный руководитель, помимо того, что высокоинтеллектуальная личность", - сказала Амра.Требовательный учительСегодня сайт "Апсныпресс" выходит в трех версиях – на абхазском, русском и английском языках. Агентство выпускает новости, статьи, интервью и фотоленты.В агентстве работает уже новая плеяда молодых журналистов.По словам корреспондента Тамары Ачба, с возвращением Мананы Гургулия работа в агентстве значительно улучшилась и приобрела новые формы.Аманда Касландзия в журналистике всего три года, "Апсныпресс" - ее первое место работы. По ее словам, Манана Гургулия всегда поможет, подскажет и направит."Она требовательная, но это скорее хорошо, потому что, благодаря этому мы становимся ответственнее в работе и боимся подвести в той или иной ситуации", - говорит девушка.Sputnik поздравляет Манану Михайловну с днем рождения и желает редактировать только хорошие новости!

https://sputnik-abkhazia.ru/20220131/ot-faksa-do-sayta-pervomu-gosagentstvu-apsnypress-ispolnilos-27-let-1037364282.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20200716/Naznachen-direktor-Apsnypress-1030548023.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20181121/Gurguliya-internet-vytesnyaet-televidenie-no-ne-zamenyaet-ego-funktsiy--1025714852.html

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