https://sputnik-abkhazia.ru/20220206/v-vostochnoy-abkhazii-vvedut-ogranicheniya-na-podachu-elektrichestva-1037454542.html

В восточной Абхазии введут ограничения на подачу электричества

В восточной Абхазии введут ограничения на подачу электричества

Из-за значительно выросшего потребления электроэнергии в Абхазии расход воды в Джварском водохранилище увеличился и уровень воды приблизился к критической... 06.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-06T16:46+0300

2022-02-06T16:46+0300

2022-02-06T17:12+0300

в абхазии

проблемы энергетической отрасли в абхазии

новости

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СУХУМ, 6 фев - Sputnik. Часть Абхазии останется без света на четыре часа в ночь на понедельник 7 февраля, следует из сообщения на странице "Черноморэнерго" в Facebook.В связи падением уровня воды в Джварском водохранилище и в целях экономии электроэнергии, поступающей с перепадной "ГЭС-1", с 01:00 до 05:00 будут отключены воздушные линии "Шешелети-1", "Шешелети-2" и "Ачгуара". Без подачи электроэнергии на это время останутся Очамчырский, Гулрыпшский, Галский и Ткуарчалский районы.Уровень воды в Джварском водохранилище к 3 февраля составлял чуть больше 415 метров над уровнем моря, тогда как критической считается отметка в 425 метров.Повышенные нагрузки и изношенность инфраструктуры - основные проблемы электроэнергетической отрасли Абхазии. В связи с дефицитом энергии и ветхостью электросетей в республике запрещена деятельность по добыче криптовалют, неоднократно вводились веерные отключения.В настоящее время отключения света в Абхазии происходят в случае превышения нагрузки на электросети или в аварийных ситуациях, график веерных отключений электроэнергии не действует.С декабря 2021 года Абхазия получает переток электроэнергии из России, им покрывается примерно две трети территории республики, остальная часть питается от перепадной "ГЭС-1".

https://sputnik-abkhazia.ru/20220203/situatsiyu-na-ingurskoy-ges-prokommentirovali-v-chernomorenergo-1037413221.html

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проблемы энергетической отрасли в абхазии, новости