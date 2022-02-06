https://sputnik-abkhazia.ru/20220206/virusolog-sprognoziroval-buduschee-koronavirusa-posle-pandemii-1037446463.html

Вирусолог спрогнозировал будущее коронавируса после пандемии

Вирусолог спрогнозировал будущее коронавируса после пандемии

Сейчас в России идет нарастание эпидемии в связи с распространением суперзаразного омикрон-штамма коронавируса. 06.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-06T09:20+0300

2022-02-06T09:20+0300

2022-02-06T09:20+0300

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СУХУМ, 6 фев - Sputnik. Коронавирус практически полностью уйдет из человеческой популяции после завершения пандемии, об этом в разговоре с URA.RU заявил вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, главный сотрудник НИЦЭМ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн."Мало того, что в мире довольно много проиммунизированных людей, создано большое количество вакцины, переболело много людей. В результате перспективы у вируса плохие. Эпидемия будет снижаться. У нас сейчас в России идет нарастание эпидемии. Думаю, это долго не продлится по примеру других стран. В ближайшее время эпидемия пойдет вниз. Через какое-то количество времени он уйдет, но не совсем", - сказал ученый.Альтштейн подчеркнул, что в мире еще долго будет изучать COVID-19, а люди продолжат заражаться и после пандемии. "Коронавирус останется. Мы будем продолжать иммунизироваться, но только уже не будет состояния пандемии. Будет нормальная жизнь, но заниматься этим вирусом нам придется видимо долго и постоянно", - отметил вирусолог.Пандемия коронавирусной инфекции была объявлена ВОЗ в марте 2020 года. На сегодня по всему миру зафиксировано более 370 миллионов случаев заражения COVID-19, свыше 5,5 миллиона человек скончались.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220204/nazvana-neochevidnaya-opasnost-omikrona-1037420458.html

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