https://sputnik-abkhazia.ru/20220207/blinken-zayavil-o-namerenii-ssha-i-es-prodolzhat-dialog-po-bezopasnosti-s-rossiey-1037473646.html

Блинкен заявил о намерении США и ЕС продолжать диалог по безопасности с Россией

Блинкен заявил о намерении США и ЕС продолжать диалог по безопасности с Россией

Вопрос безопасности на европейском континенте, в настоящее время являющийся краеугольным камнем международной повестки, обострился на фоне возросшей активности... 07.02.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 7 фев - Sputnik. США и Европейский союз намерены продолжать переговоры с Россией по вопросам безопасности в Европе, заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен во время пресс-конференции после заседания Совета ЕС - США по энергетике. Об этом пишет РИА Новости.Тем не менее, американский дипломат добавил, что Россия должна прекратить свои агрессивные действия по отношению к Украине, в противном случае за это спровоцирует "реальные и глубокие последствия". Недавние переговоры между Сергеем Лавровым и Энтони Блинкеном не привели к прогрессу в вопросе европейской безопасности. Россия не раз отвергала обвинения западных стран в готовящейся попытке вторжения на Украину и настаивала на том, что целью этих попыток является отвлечение внимания от Киева не допустить мирное урегулирование конфликта на Донбассе и нарушить Минские соглашения.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220207/politolog-ssha-nuzhna-voyna-mezhdu-rossiey-i-evropoy-1037467308.html

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