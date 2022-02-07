https://sputnik-abkhazia.ru/20220207/bolee-sta-kandidatov-v-deputaty-proshli-psikhiatricheskoe-osvidetelstvovanie-1037467998.html

Более 100 претендентов в депутаты прошли психиатрическое освидетельствование

Более 100 претендентов в депутаты прошли психиатрическое освидетельствование

Освидетельствование претендующих стать депутатом Народного Собрания Абхазии в Республиканской специализированной психоневрологической больнице началось 21... 07.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-07T15:51+0300

2022-02-07T15:51+0300

2022-02-07T19:41+0300

в абхазии

народное собрание абхазии

парламент

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выборы

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СУХУМ, 7 фев - Sputnik. Более сотни потенциальных кандидатов в депутаты Народного Собрания Абхазии прошли психиатрическое освидетельствование, об этом в эфире радио Sputnik рассказала и.о. главврача Республиканской специализированной психоневрологической больницы Ирина Ануа.По ее словам, все 103 выдвинутых от инициативных групп претендентов на место в Парламенте, прошедшие освидетельствование, получили заключение об отсутствии хронического психического расстройства.Освидетельствование проходит в три этапа. На первом этапе проверяют не стоит ли человек на учете в психдиспансере. На втором – кандидат выполняет тестовые задания, с помощью которых исследуются основные функции психической деятельности – мышление, память, уровень интеллекта. На третьем – комиссия врачей-психиатров проверяет кандидата на предмет исключения затяжного и хронического психического расстройства.Освидетельствование кандидатов в депутаты Народного Собрания Абхазии в Республиканской специализированной психоневрологической больнице началось 21 января и завершится 10 февраля.Всего на данный момент ЦИК Абхазии зарегистрировал 115 инициативных групп и пять партий по выдвижению кандидатов в Парламент. Выборы пройдут 12 марта.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220205/tsentrizbirkom-zaregistriroval-115-initsiativnykh-grupp-po-vydvizheniyu-kandidatov-v-deputaty-1037444257.html

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народное собрание абхазии, парламент, депутаты, выборы