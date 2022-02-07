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Главным тренером футбольного клуба "Гагра" назначен Герман Кутарба
Главным тренером футбольного клуба "Гагра" назначен Герман Кутарба
По итогам футбольного сезона 2021 года "Гагра" заняла третье место в чемпионате Абхазии и в седьмой раз завоевала Кубок страны. 07.02.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 7 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Главным тренером футбольного клуба "Гагра" назначен Герман Кутарба.В интервью Spuntik Кутарба рассказал, что свою футбольную карьеру он начинал именно в "Гагре". Затем футболист выступал за различные российские команды, а в 2010 году вернулся в родной клуб. В "Гагре" он выполнял роль играющего тренера и в составе клуба стал чемпионом страны. Футболист в разные годы выступал за такие футбольные команды, как московское "Динамо", сочинская "Жемчужина", киевский "Арсенал", запорожский "Металлург", грозненский "Терек", владикавказская "Аланию" и другие. Герман Кутарба родился в 1978 году, он мастер спорта России, тренер спортивной школы футбола № 10 города Сочи. На посту главного тренера ФК "Гагра" он сменил опытного и титулованного Тамаза Еник, возглавлявшего футбольный клуб с 2006 года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211122/gagra-stala-obladatelem-kubka-abkhazii-po-futbolu--1036444558.html
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Главным тренером футбольного клуба "Гагра" назначен Герман Кутарба
15:26 07.02.2022 (обновлено: 15:37 07.02.2022) Подписаться на
По итогам футбольного сезона 2021 года "Гагра" заняла третье место в чемпионате Абхазии и в седьмой раз завоевала Кубок страны.
СУХУМ, 7 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Главным тренером футбольного клуба "Гагра" назначен Герман Кутарба.
В интервью Spuntik Кутарба рассказал, что свою футбольную карьеру он начинал именно в "Гагре". Затем футболист выступал за различные российские команды, а в 2010 году вернулся в родной клуб. В "Гагре" он выполнял роль играющего тренера и в составе клуба стал чемпионом страны.
"Наша задача не меньше той, которая стояла всегда, – занять первое место. Второе и третье место – это результат, но я думаю, что для любого тренера и спортсмена в любом виде спорта высшая цель – это первенство", – подчеркнул Кутарба.
Футболист в разные годы выступал за такие футбольные команды, как московское "Динамо", сочинская "Жемчужина", киевский "Арсенал", запорожский "Металлург", грозненский "Терек", владикавказская "Аланию" и другие.
"Я никогда не уезжал далеко, всегда находился рядом и приезжал в Абхазию. Здесь есть что делать, к чему стремиться, особенно в том, что касается детско-юношеского футбола", – отметил Герман Кутарба.
Герман Кутарба родился в 1978 году, он мастер спорта России, тренер спортивной школы футбола № 10 города Сочи. На посту главного тренера ФК "Гагра" он сменил опытного и титулованного Тамаза Еник, возглавлявшего футбольный клуб с 2006 года.