https://sputnik-abkhazia.ru/20211122/gagra-stala-obladatelem-kubka-abkhazii-po-futbolu--1036444558.html

"Гагра" стала обладателем Кубка Абхазии по футболу

"Гагра" стала обладателем Кубка Абхазии по футболу

Финальная встреча Кубка Абхазии по футболу между сухумским "Динамо" и одноименной командой из Гагры состоялась на столичном стадионе "Динамо" в понедельник 22... 22.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-22T19:31+0300

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в абхазии

спорт

футбол

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История победКубок страны Сухумские динамовцы выигрывали два раза – в 1996 году, тогда команда называлась "СКА – Динамо" и в 2010-м, в том матче соперниками столичных футболистов были гагрцы. Тогда "Динамо" выиграло со счетом 2:0. Помимо двух чемпионских титулов, сухумская команда один раз играла в финальном матче – в первом розыгрыше Кубка страны – в 1994 году. Что касается "Гагры", футболисты из этого города шесть раз становились обладателями Кубка, в последний раз – в прошлогоднем розыгрыше. Кроме того, команда шесть раз играла в финальных матчах. В чемпионате страны, который завершился 11 ноября, "Гагра" заняла третье место с 41 очком, на четвертой строчке турнирной таблицы расположилось "Динамо", команда набрала 33 очка в 21 матче. Перед началом встречи участников финала и всех любителей футбола приветствовал знаменитый абхазский футболист Ахрик Цвейба, он пожелал всем болельщикам зрелищной игры. Матч на КубокМатч начался довольно активно, уже в самом начале игры стороны обменялись ударами в створ ворот, однако вратари оказались на месте. На 15-й минуте матча после атаки "Динамо" с правого фланга, ударом в дальний угол счет открыл 13-й номер динамовцев Ника Гужба. Спустя несколько минут после забитого гола, сухумская команда вновь могла отличиться, но удар изнутри штрафной блокировал защитник "Гагры". В целом, динамовцы чаще владели мячом и создавали больше моментов для взятия ворот. На 32-й минуте они организовали атаку на ворота соперников, но последний пас, который мог бы вывести игрока один на один с вратарем, не получился. "Гагра" своим шансом забить воспользовалась - на 37-й минуте, 12 номер команды Рашид Чичба сделал счет на табло 1:1.В первой половине игры футболисты не забили больше голов. На 60-й минуте уже "Динамо" могло отличиться, после прохода с правого фланга и передачи в штрафную, игрок сухумской команды с близкого расстояния не смог забить гол - вратарь сумел поймать мяч. На 65-й минуте "Гагра" заработала штрафной удар, к мячу подошел 13-й номер Астамур Цишба. Мяч после его удара никого не задев влетел в дальний верхний угол ворот - гагрцы повели в счете - 2:1. Через несколько минут после забитого мяча "Гагра" осталась в меньшинстве, Даур Чанба получил красную карточку за грубую игру. Получив численное преимущество, динамовцы, которые и без того играли с большой отдачей, усилили свой натиск, создавая возможности для того чтобы сравнять счет. На 78-й минуте им это удалось сделать, гол забил Аслан Багателия. Когда уже казалось, что матч закончится со счетом 2:2 и победитель определится в серии послематчевых пенальти, на 90-й минуте гол со штрафного удара забил футболист "Гагры" Денис Павлов. Таким образом "Гагра" в седьмой раз стала обладателем Кубка Абхазии по футболу.

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