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Макрон: диалог – единственное средство обеспечения безопасности в Европе
Макрон: диалог – единственное средство обеспечения безопасности в Европе
Главной темой встречи двух президентов, прошедшей 7 февраля в Москве, стала растущая напряженность на европейском континенте. 07.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-07T19:55+0300
2022-02-07T19:55+0300
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СУХУМ, 7 фев - Sputnik. Ситуация в сфере безопасности в Европе является критической, диалог необходим для обеспечения настоящей стабильности на континенте, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече с Владимиром Путиным. Переговоры между Россией и западными странами ухудшились на фоне обострения ситуации на Украине. Киев не раз обвинял российскую сторону во вмешательстве во внутренние дела страны, в то время как Москва опровергала все обвинения и в свою очередь обвиняла Украину в саботаже выполнения условий Минских соглашений и нарушении режима прекращения огня на Донбассе.По мнению, ранее высказанному министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, западные страны во главе с США используют украинского лидера Владимира Зеленского для нагнетания напряженности в Европе. В последнее время в западных СМИ часто всплывает тема подготовки России к прямому вторжению в Украину, подпитываемая высказываниями американских и европейских политиков. МИД РФ прямо отвергает эти обвинения и говорит о том, что предположительные "агрессивные действия" России являются лишь предлогом для наращивания вооружений у российских границ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что пока страны НАТО оказывают Украине военную и финансовую поддержку, российская сторона перемещает войска только в пределах своей территории.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220128/intervyu-sergeya-lavrova-rossiyskim-radiostantsiyam-glavnoe-1037334676.html
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новости, политика, владимир путин, эмманюэль макрон
Макрон: диалог – единственное средство обеспечения безопасности в Европе
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Главной темой встречи двух президентов, прошедшей 7 февраля в Москве, стала растущая напряженность на европейском континенте.
СУХУМ, 7 фев - Sputnik. Ситуация в сфере безопасности в Европе является критической, диалог необходим для обеспечения настоящей стабильности на континенте, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече с Владимиром Путиным.
"Критическая ситуация в Европе сегодня вызывает нашу озабоченность... Поэтому надо, чтобы мы все вели себя ответственно", – добавил французский лидер.
Переговоры между Россией и западными странами ухудшились на фоне обострения ситуации на Украине. Киев не раз обвинял российскую сторону во вмешательстве во внутренние дела страны, в то время как Москва опровергала все обвинения и в свою очередь обвиняла Украину в саботаже выполнения условий Минских соглашений и нарушении режима прекращения огня на Донбассе.
По мнению, ранее высказанному министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, западные страны во главе с США используют украинского лидера Владимира Зеленского для нагнетания напряженности в Европе.
В последнее время в западных СМИ часто всплывает тема подготовки России к прямому вторжению в Украину, подпитываемая высказываниями американских и европейских политиков.
МИД РФ прямо отвергает эти обвинения и говорит о том, что предположительные "агрессивные действия" России являются лишь предлогом для наращивания вооружений у российских границ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что пока страны НАТО оказывают Украине военную и финансовую поддержку, российская сторона перемещает войска только в пределах своей территории.