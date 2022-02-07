https://sputnik-abkhazia.ru/20220207/makron-dialog--edinstvennoe-sredstvo-obespecheniya-bezopasnosti-v-evrope-1037472923.html

Макрон: диалог – единственное средство обеспечения безопасности в Европе

Макрон: диалог – единственное средство обеспечения безопасности в Европе

Главной темой встречи двух президентов, прошедшей 7 февраля в Москве, стала растущая напряженность на европейском континенте. 07.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-07T19:55+0300

2022-02-07T19:55+0300

2022-02-07T19:55+0300

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эмманюэль макрон

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СУХУМ, 7 фев - Sputnik. Ситуация в сфере безопасности в Европе является критической, диалог необходим для обеспечения настоящей стабильности на континенте, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече с Владимиром Путиным. Переговоры между Россией и западными странами ухудшились на фоне обострения ситуации на Украине. Киев не раз обвинял российскую сторону во вмешательстве во внутренние дела страны, в то время как Москва опровергала все обвинения и в свою очередь обвиняла Украину в саботаже выполнения условий Минских соглашений и нарушении режима прекращения огня на Донбассе.По мнению, ранее высказанному министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, западные страны во главе с США используют украинского лидера Владимира Зеленского для нагнетания напряженности в Европе. В последнее время в западных СМИ часто всплывает тема подготовки России к прямому вторжению в Украину, подпитываемая высказываниями американских и европейских политиков. МИД РФ прямо отвергает эти обвинения и говорит о том, что предположительные "агрессивные действия" России являются лишь предлогом для наращивания вооружений у российских границ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что пока страны НАТО оказывают Украине военную и финансовую поддержку, российская сторона перемещает войска только в пределах своей территории.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220128/intervyu-sergeya-lavrova-rossiyskim-radiostantsiyam-glavnoe-1037334676.html

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