https://sputnik-abkhazia.ru/20220128/intervyu-sergeya-lavrova-rossiyskim-radiostantsiyam-glavnoe-1037334676.html

Интервью Сергея Лаврова российским радиостанциям: главное

Интервью Сергея Лаврова российским радиостанциям: главное

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу дал интервью четырем радиостанциям "SPUTNIK", "Эхо Москвы", "Говорит Москва" и "Комсомольская правда". 28.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-28T17:10+0300

2022-01-28T17:10+0300

2022-01-28T17:37+0300

украина

мид рф

сергей лавров

нато

внешняя политика

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Об отношениях России с западными странамиОтвет Соединенных Штатов на направленные Москвой предложения по европейской безопасности российскую сторону не устроил. Ответы США содержат рациональные предложения в том, что касается второстепенных вопросов (например, по ракетам средней и малой дальности), пусть даже эти предложения и позаимствованы из российских инициатив последних лет.Главным пунктом повестки дня по-прежнему остается европейская безопасность, игнорировать свои интересы Россия не позволит.О расширении НАТОВ 2010 году в Астане, а до этого в 1999 году в Стамбуле все президенты и премьер-министры стран ОБСЕ подписались под пакетом мер, в котором содержались взаимосвязанные принципы обеспечения неделимости безопасности. Западные страны "выдирают" из документа принцип того, что каждая страна имеет право на выбор военных союзов, настаивают на том, что политика открытых дверей НАТО священна.При этом обязательство не укреплять свою безопасность за счет безопасности других стран альянсом игнорируется, подчеркнул Лавров. Одна из целей российской внешней политики в этом направлении – добиться от западных партнеров четких объяснений подобного двойственного отношения к документам, подписанным их политическими лидерами. О санкцияхЗападные страны грозят санкциями, в том числе и в отношении министра иностранных дел и президента, чего в истории еще не было. Все началось с политики Барака Обамы, во время президентства которого пять объектов дипломатической собственности России были отняты, а десятки российских дипломатов были вынуждены уехать из страны. Об отношениях с постсоветскими странами Проблемы в отношениях между Россией и странами СНГ существуют. Во многом они связаны с тем, что эти страны впервые за долгий исторический период получили шанс на создание собственного национального государства и стремятся утвердить свою национальную идентичность.России необходимо выделять больше ресурсов на "мягкую силу", благодаря ей и дипломатическим усилиям удается поддерживать дружеские и союзнические отношения.Вопросы судеб соотечественников также должны решаться на взаимной основе, нужно более активно обсуждать права национальных меньшинств. В рамках СНГ спустя долгое время наконец будет создана Комиссия по правам человека, и суждения о нарушениях прав будет выносить она, а не западные структуры, с каждым годом все больше политизирующие свои решения. О русских людях за рубежомВ интересах государств создавать условия для того, чтобы люди оставались жить там, где родились и прижились, хоть российские ведомства и выступают за максимальную либерализацию процедуры получения российского гражданства.Государства должны следить за тем, чтобы у националистов не было возможности раскручивать негативные моменты общей истории. Что же касается граждан России, попавших в тюрьму за рубежом или убитых на территории других стран, то МИД РФ будет внимательно следить за ходом дел, держать связь с родственниками и оказывать соотечественникам всяческую поддержку.Об УкраинеПрезидент США Джо Байден сам говорил о приверженности Минским договоренностям, в том числе и подразумевающим автономный статус Донбасса. Несмотря на это, американская сторона пытается оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского с требованием как можно быстрее решить данный вопрос. По мнению Лаврова, Зеленского и его режим используют для нагнетания напряженности в Европе, и уже самому Киеву не нравится подобная эксплуатация. Россия будет придерживаться принципа соблюдения Минских договоренностей, несмотря на то, что, по мнению западных партнеров, именно российская сторона их нарушает. Министр добавил, что если Владимир Зеленский хочет обсуждать двусторонние отношения, ущерб которым был нанесен его режимом, то Россия к этому готова. Но если он хочет обсуждать Донбасс, то этот вопрос обсуждается в рамках контактной группы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220128/lavrova-vozmutila-odnobokaya-pozitsiya-euronews-v-reportazhe-o-yugoosetinskom-konflikte-1037329273.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220127/otvet-ssha-i-nato-na-predlozheniya-rossii-popytka-zaboltat-problemy-bezopasnosti-1037320890.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220128/lavrov-o-priznanii-lnr-i-dnr-protivorechit-minskim-soglasheniyam-1037327213.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220127/v-mid-nazvali-nepriemlemoy-dazhe-mysl-o-voyne-mezhdu-rossiey-i-ukrainoy-1037320084.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220128/rakety-teplovizory-spetsnaz-k-chemu-nato-gotovit-ukrainu-1037324636.html

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украина, мид рф, сергей лавров, нато, внешняя политика