https://sputnik-abkhazia.ru/20220207/pobedy-rossiyskikh-figuristov-vyveli-stranu-na-pervoe-mesto-na-olimpiade-1037461460.html

Российские фигуристы вывели сборную страны на первое место на Олимпиаде

Российские фигуристы вывели сборную страны на первое место на Олимпиаде

На международных соревнованиях в Пекине российские спортсмены выступают под флагом Олимпийского комитета России. 07.02.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 7 фев – Sputnik. Сборная России по фигурному катанию одержала победу в командных соревнованиях на Зимних олимпийских играх в Пекине, таким образом выведя страну на первое место в медальном зачете, сообщает РИА Новости.Несмотря на то, что падение испортило идеальный прокат, Анастасия Мишина и Александр Галлямов смогли стать первыми в парном катании. В дисциплине "танцы на льду" победу одержали Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Марк Кондратюк и Камила Валиева заняли первые места за мужское и женское одиночное катание соответственно.По итогам командного турнира российские фигуристы заработали 74 балла. Второе место досталось сборной США (65 баллов). Бронзовыми призерами стали спортсмены из Японии (63 балла).Победы российских фигуристов помогли России возглавить общекомандный медальный зачет. С момента начала Олимпиады россияне получили две золотые, две серебряные и две бронзовые медали. Вторыми в рейтинге стали норвежцы (две золотые, одна бронзовая), третьими шведы (две золотые медали).Командные соревнования по фигурному катанию проводятся на Зимних олимпийских играх в третий раз. Впервые российская команда получила золото в этой дисциплине в 2014 году в Сочи, а в 2018 году в Пхенчхане спортсмены получили серебряную медаль.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220204/1037432916.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220206/rossiya-zavoevala-pervoe-zoloto-na-olimpiade-v-pekine-1037450127.html

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