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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 8 февраля
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 8 февраля
Территория Черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием теплого сектора атлантического циклона. 07.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-07T16:30+0300
2022-02-07T16:30+0300
2022-02-07T19:56+0300
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СУХУМ, 7 фев – Sputnik. Во вторник, 8 февраля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, во второй половине дня, ближе к вечеру, возможен дождь, в предгорьях и горах – дождь со снегом, снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +7°С до +12°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды слабое и значительное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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погода в абхазии, новости, снег, дождь, климат, зима
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 8 февраля
16:30 07.02.2022 (обновлено: 19:56 07.02.2022) Подписаться на
Территория Черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием теплого сектора атлантического циклона.
СУХУМ, 7 фев – Sputnik. Во вторник, 8 февраля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, во второй половине дня, ближе к вечеру, возможен дождь, в предгорьях и горах – дождь со снегом, снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +7°С до +12°С.
Температура морской воды +9°С.
Волнение морской воды слабое и значительное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.