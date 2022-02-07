https://sputnik-abkhazia.ru/20220207/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-8-fevralya-1037468629.html

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 8 февраля

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 8 февраля

Территория Черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием теплого сектора атлантического циклона. 07.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-07T16:30+0300

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СУХУМ, 7 фев – Sputnik. Во вторник, 8 февраля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, во второй половине дня, ближе к вечеру, возможен дождь, в предгорьях и горах – дождь со снегом, снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +7°С до +12°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды слабое и значительное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода в абхазии, новости, снег, дождь, климат, зима