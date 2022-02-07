https://sputnik-abkhazia.ru/20220207/turetskiy-politik-zayavil-o-neobkhodimosti-priznat-krym-rossiyskim-1037460885.html

Турецкий политик заявил о необходимости признать Крым российским

Турецкий политик заявил о необходимости признать Крым российским

Крым стал российским регионом в марте 2014 года после проведенного референдума на фоне переворота в Киеве. 07.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-07T09:45+0300

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СУХУМ, 7 фев – Sputnik. Турции необходимо признать суверенитет России над Крымом, заявил РИА Новости генсек турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек."Есть стойкий фундамент для сотрудничества России и Турции на Черном море и Средиземноморье. Необходимо признание Москвой Турецкой Республики Северного Кипра, а Анкаре необходимо принять, что Крым является территорией России", – сказал Перинчек.Крым присоединился к России после референдума в марте 2014 года, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Украина все еще считает Крым своей территорией, временно оккупированной Россией. Москва неоднократно заявляла, что крымчане демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией и вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://sputnik-abkhazia.ru/20211223/u-rossii-ne-bylo-planov-prisoedinit-krym-do-perevorota-na-ukraine-zayavil-putin-1036882418.html

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