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Турецкий политик заявил о необходимости признать Крым российским
Турецкий политик заявил о необходимости признать Крым российским
Крым стал российским регионом в марте 2014 года после проведенного референдума на фоне переворота в Киеве. 07.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-07T09:45+0300
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СУХУМ, 7 фев – Sputnik. Турции необходимо признать суверенитет России над Крымом, заявил РИА Новости генсек турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек."Есть стойкий фундамент для сотрудничества России и Турции на Черном море и Средиземноморье. Необходимо признание Москвой Турецкой Республики Северного Кипра, а Анкаре необходимо принять, что Крым является территорией России", – сказал Перинчек.Крым присоединился к России после референдума в марте 2014 года, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Украина все еще считает Крым своей территорией, временно оккупированной Россией. Москва неоднократно заявляла, что крымчане демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией и вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://sputnik-abkhazia.ru/20211223/u-rossii-ne-bylo-planov-prisoedinit-krym-do-perevorota-na-ukraine-zayavil-putin-1036882418.html
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в мире, крым, россия, турция
Турецкий политик заявил о необходимости признать Крым российским
09:45 07.02.2022 (обновлено: 10:07 07.02.2022) Подписаться на
Крым стал российским регионом в марте 2014 года после проведенного референдума на фоне переворота в Киеве.
СУХУМ, 7 фев – Sputnik.
Турции необходимо признать суверенитет России над Крымом, заявил РИА Новости
генсек турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек.
"Есть стойкий фундамент для сотрудничества России и Турции на Черном море и Средиземноморье. Необходимо признание Москвой Турецкой Республики Северного Кипра, а Анкаре необходимо принять, что Крым является территорией России", – сказал Перинчек.
Крым присоединился к России после референдума в марте 2014 года, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Украина все еще считает Крым своей территорией, временно оккупированной Россией. Москва неоднократно заявляла, что крымчане демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией и вопрос Крыма "закрыт окончательно".