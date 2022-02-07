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Укрепить позиции: МИД Абхазии откроет свой медиацентр
Укрепить позиции: МИД Абхазии откроет свой медиацентр
Министерство иностранных дел Абхазии готовится к открытию собственного медиацентра. 07.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-07T18:51+0300
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Министерство иностранных дел Абхазии готовится к открытию собственного медиацентра. Центр создан при поддержке платформы "Будущее Абхазии", работу будет координировать министр иностранных дел Инал Ардзинба.Как будет выглядеть новый информационный центр, в каких форматах работать и какие задачи ставит перед собой, смотрите в видео Sputnik.Подробнее об этом читайте здесь:
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Укрепить позиции: МИД Абхазии откроет свой медиацентр
Укрепить позиции: МИД Абхазии откроет свой медиацентр
2022-02-07T18:51+0300
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Укрепить позиции: МИД Абхазии откроет свой медиацентр
18:51 07.02.2022 (обновлено: 19:52 07.02.2022) Подписаться на
Министерство иностранных дел Абхазии готовится к открытию собственного медиацентра.
Центр создан при поддержке платформы "Будущее Абхазии", работу будет координировать министр иностранных дел Инал Ардзинба.
Как будет выглядеть новый информационный центр, в каких форматах работать и какие задачи ставит перед собой, смотрите в видео Sputnik.
Подробнее об этом читайте здесь: