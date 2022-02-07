https://sputnik-abkhazia.ru/20220207/ukrepit-pozitsii-mid-abkhazii-otkroet-svoy-mediatsentr-1037471758.html

Укрепить позиции: МИД Абхазии откроет свой медиацентр

Укрепить позиции: МИД Абхазии откроет свой медиацентр

Министерство иностранных дел Абхазии готовится к открытию собственного медиацентра. 07.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-07T18:51+0300

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Министерство иностранных дел Абхазии готовится к открытию собственного медиацентра. Центр создан при поддержке платформы "Будущее Абхазии", работу будет координировать министр иностранных дел Инал Ардзинба.Как будет выглядеть новый информационный центр, в каких форматах работать и какие задачи ставит перед собой, смотрите в видео Sputnik.Подробнее об этом читайте здесь:

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Укрепить позиции: МИД Абхазии откроет свой медиацентр Укрепить позиции: МИД Абхазии откроет свой медиацентр 2022-02-07T18:51+0300 true PT0M56S

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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