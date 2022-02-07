https://sputnik-abkhazia.ru/20220207/uluchshit-imidzh-abkhazii-mid-gotovitsya-k-otkrytiyu-mediatsentra-1037467368.html

МИД Абхазии откроет собственный медиацентр

МИД Абхазии откроет собственный медиацентр

Официальное открытие медиацентра с приглашенными иностранными гостями планируется через несколько недель. 07.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-07T15:15+0300

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СУХУМ, 7 фев – Sputnik, Асмат Цвижба. Министерство иностранных дел Абхазии готовится к открытию многофункционального медиацентра, его основная задача – укрепление позиций Абхазии в сфере международной информационной политики, рассказала Sputnik начальник пресс-службы МИД Анна Гамисония.По ее словам, сотрудники медиацентра будут анализировать международное информационное поле, мировые СМИ и социальные сети, проводить информационные кампании по улучшению имиджа Республики Абхазия.На площадке медиацентра будут проходить международные переговоры, видеомосты с иностранными коллегами, онлайн-совещания с дипломатическими представительствами Абхазии за рубежом, заседания Коллегии МИД и Общественного совета внешнеполитического ведомства Абхазии.Официальное открытие медиацентра, на котором будут присутствовать иностранные гости, планируется через несколько недель.Медиацентр создан при поддержке платформы "Будущее Абхазии", работу будет координировать министр иностранных дел Инал Ардзинба. Медиацентр будет работать при поддержке Департамента информации и печати МИД России.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220121/mid-abkhazii-nameren-usilit-kontrol-za-mezhdunarodnoy-deyatelnostyu-gosstruktur-1037233872.html

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