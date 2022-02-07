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МИД Абхазии откроет собственный медиацентр
МИД Абхазии откроет собственный медиацентр
Официальное открытие медиацентра с приглашенными иностранными гостями планируется через несколько недель. 07.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-07T15:15+0300
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СУХУМ, 7 фев – Sputnik, Асмат Цвижба. Министерство иностранных дел Абхазии готовится к открытию многофункционального медиацентра, его основная задача – укрепление позиций Абхазии в сфере международной информационной политики, рассказала Sputnik начальник пресс-службы МИД Анна Гамисония.По ее словам, сотрудники медиацентра будут анализировать международное информационное поле, мировые СМИ и социальные сети, проводить информационные кампании по улучшению имиджа Республики Абхазия.На площадке медиацентра будут проходить международные переговоры, видеомосты с иностранными коллегами, онлайн-совещания с дипломатическими представительствами Абхазии за рубежом, заседания Коллегии МИД и Общественного совета внешнеполитического ведомства Абхазии.Официальное открытие медиацентра, на котором будут присутствовать иностранные гости, планируется через несколько недель.Медиацентр создан при поддержке платформы "Будущее Абхазии", работу будет координировать министр иностранных дел Инал Ардзинба. Медиацентр будет работать при поддержке Департамента информации и печати МИД России.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220121/mid-abkhazii-nameren-usilit-kontrol-za-mezhdunarodnoy-deyatelnostyu-gosstruktur-1037233872.html
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мид абхазии, новости, внешняя политика

МИД Абхазии откроет собственный медиацентр

15:15 07.02.2022 (обновлено: 15:58 07.02.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Медиацентр МИД Абхазии
Медиацентр МИД Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 07.02.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Официальное открытие медиацентра с приглашенными иностранными гостями планируется через несколько недель.
СУХУМ, 7 фев – Sputnik, Асмат Цвижба. Министерство иностранных дел Абхазии готовится к открытию многофункционального медиацентра, его основная задача – укрепление позиций Абхазии в сфере международной информационной политики, рассказала Sputnik начальник пресс-службы МИД Анна Гамисония.
По ее словам, сотрудники медиацентра будут анализировать международное информационное поле, мировые СМИ и социальные сети, проводить информационные кампании по улучшению имиджа Республики Абхазия.
© Sputnik / Томас Тхайцук Анна Гамисония, пресс-секретарь МИД Абхазии
Анна Гамисония, пресс-секретарь МИД Абхазии - Sputnik Абхазия
1/3
© Sputnik / Томас Тхайцук
Анна Гамисония, пресс-секретарь МИД Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук Медиацентр МИД Абхазии
Медиацентр МИД Абхазии - Sputnik Абхазия
2/3
© Sputnik / Томас Тхайцук
Медиацентр МИД Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук Медиацентр МИД Абхазии
Медиацентр МИД Абхазии - Sputnik Абхазия
3/3
© Sputnik / Томас Тхайцук
Медиацентр МИД Абхазии
1/3
© Sputnik / Томас Тхайцук
Анна Гамисония, пресс-секретарь МИД Абхазии
2/3
© Sputnik / Томас Тхайцук
Медиацентр МИД Абхазии
3/3
© Sputnik / Томас Тхайцук
Медиацентр МИД Абхазии
На площадке медиацентра будут проходить международные переговоры, видеомосты с иностранными коллегами, онлайн-совещания с дипломатическими представительствами Абхазии за рубежом, заседания Коллегии МИД и Общественного совета внешнеполитического ведомства Абхазии.

"Это новая информационная площадка, на которой будут проходить мероприятия, связанные с внешнеполитической деятельностью Республики Абхазия, в онлайн- и оффлайн-режиме. Для нас очень важно, чтобы объективная информация об Абхазии имела широкий международный охват. Поэтому мы всячески налаживаем механизмы распространения информации. В том числе и при активной поддержке наших российских коллег", – отметила Гамисония.

Официальное открытие медиацентра, на котором будут присутствовать иностранные гости, планируется через несколько недель.
Медиацентр создан при поддержке платформы "Будущее Абхазии", работу будет координировать министр иностранных дел Инал Ардзинба. Медиацентр будет работать при поддержке Департамента информации и печати МИД России.
Кабинет Министров Республики Абхазия - Sputnik Абхазия, 1920, 21.01.2022
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МИД Абхазии намерен усилить контроль за международной деятельностью госструктур
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