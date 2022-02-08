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Абхазия экспортировала цитрусовых в два раза меньше, чем в прошлом году
Абхазия экспортировала цитрусовых в два раза меньше, чем в прошлом году
Абхазия начала экспортировать цитрусовые в Россию с октября 2021 года. 08.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-08T15:20+0300
2022-02-08T15:20+0300
2022-02-08T17:08+0300
в абхазии
сельское хозяйство
мандарины
урожай
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государственная граница
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экономика
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СУХУМ, 8 фев – Sputnik, Сария Кварацхелия. Из Абхазии в Россию было экспортировано более 21 тысячи тонн цитрусовых при плане 27 тысяч тонн, рассказал корреспонденту Sputnik начальник отдела агрономии Министерства сельского хозяйства Абхазии Эдуард Барганджия. В 2020-2021 годах экспорт составил 47,5 тысяч тонн.По словам Барганджия, цитрусовый сезон в Абхазии подошел к концу, основные партии мандаринов и апельсинов уже экспортированы, крестьяне сейчас реализуют остатки урожая. Эдуард Барганджия заметил, что объем собранных фруктов был гораздо ниже, чем в прошлом сезоне, и добавил, что такова специфика цитрусовых – если один год был урожайным, следующий уже таким не будет.В целом начальник отдела агрономии Минсельхоза оценил цитрусовый сезон положительно. По его словам, крестьяне смогли реализовать свой урожай без проблем. Помимо цитрусовых, в этом этом сезоне из Абхазии в Россию экспортировано более 1,1 тысячи тонн хурмы, более 1,8 тысячи тонн фейхоа, более 200 тонн киви и более 1,7 тысячи тонн лесного ореха.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220202/eksport-sokratilsya-import-vyros-tamozhenniki-otchitalis-za-2021-god-1037402366.html
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сельское хозяйство, мандарины, урожай, абхазия, государственная граница, экспорт, экономика
Абхазия экспортировала цитрусовых в два раза меньше, чем в прошлом году
15:20 08.02.2022 (обновлено: 17:08 08.02.2022) Подписаться на
Абхазия начала экспортировать цитрусовые в Россию с октября 2021 года.
СУХУМ, 8 фев – Sputnik, Сария Кварацхелия. Из Абхазии в Россию было экспортировано более 21 тысячи тонн цитрусовых при плане 27 тысяч тонн, рассказал корреспонденту Sputnik начальник отдела агрономии Министерства сельского хозяйства Абхазии Эдуард Барганджия.
В 2020-2021 годах экспорт составил 47,5 тысяч тонн.
По словам Барганджия, цитрусовый сезон в Абхазии подошел к концу, основные партии мандаринов и апельсинов уже экспортированы, крестьяне сейчас реализуют остатки урожая.
"Больших партий экспорта уже нет. Примерно до конца февраля-начала марта еще будет немного цитрусовых. Но уже можно сказать, что сезон завершился", – отметил Барганджия.
Эдуард Барганджия заметил, что объем собранных фруктов был гораздо ниже, чем в прошлом сезоне, и добавил, что такова специфика цитрусовых – если один год был урожайным, следующий уже таким не будет.
В целом начальник отдела агрономии Минсельхоза оценил цитрусовый сезон положительно. По его словам, крестьяне смогли реализовать свой урожай без проблем.
"В начале сезона были очереди на границе, многие хотели одномоментно вывезти свою продукцию. Но позже эти проблемы были решены. Не было такого, чтобы кто-то не смог вывезти и товар испортился", – отметил Барганджия.
Помимо цитрусовых, в этом этом сезоне из Абхазии в Россию экспортировано более 1,1 тысячи тонн хурмы, более 1,8 тысячи тонн фейхоа, более 200 тонн киви и более 1,7 тысячи тонн лесного ореха.