https://sputnik-abkhazia.ru/20220208/abkhaziya-eksportirovala-v-rossiyu-na-shest-tysyach-tonn-menshe-zaplanirovannogo-1037480939.html

Абхазия экспортировала цитрусовых в два раза меньше, чем в прошлом году

Абхазия экспортировала цитрусовых в два раза меньше, чем в прошлом году

Абхазия начала экспортировать цитрусовые в Россию с октября 2021 года. 08.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-08T15:20+0300

2022-02-08T15:20+0300

2022-02-08T17:08+0300

в абхазии

сельское хозяйство

мандарины

урожай

абхазия

государственная граница

экспорт

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/10/1036355859_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_39e2c67ab44b63fdd3afb4c3b95fe6e0.jpg

СУХУМ, 8 фев – Sputnik, Сария Кварацхелия. Из Абхазии в Россию было экспортировано более 21 тысячи тонн цитрусовых при плане 27 тысяч тонн, рассказал корреспонденту Sputnik начальник отдела агрономии Министерства сельского хозяйства Абхазии Эдуард Барганджия. В 2020-2021 годах экспорт составил 47,5 тысяч тонн.По словам Барганджия, цитрусовый сезон в Абхазии подошел к концу, основные партии мандаринов и апельсинов уже экспортированы, крестьяне сейчас реализуют остатки урожая. Эдуард Барганджия заметил, что объем собранных фруктов был гораздо ниже, чем в прошлом сезоне, и добавил, что такова специфика цитрусовых – если один год был урожайным, следующий уже таким не будет.В целом начальник отдела агрономии Минсельхоза оценил цитрусовый сезон положительно. По его словам, крестьяне смогли реализовать свой урожай без проблем. Помимо цитрусовых, в этом этом сезоне из Абхазии в Россию экспортировано более 1,1 тысячи тонн хурмы, более 1,8 тысячи тонн фейхоа, более 200 тонн киви и более 1,7 тысячи тонн лесного ореха.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220202/eksport-sokratilsya-import-vyros-tamozhenniki-otchitalis-za-2021-god-1037402366.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

сельское хозяйство, мандарины, урожай, абхазия, государственная граница, экспорт, экономика