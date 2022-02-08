https://sputnik-abkhazia.ru/20220208/chernomorenergo-uzhestochilo-ogranicheniya-na-podachu-elektroenergii-v-abkhazii-1037488248.html

"Черноморэнерго" ужесточило ограничения на подачу электроэнергии в Абхазии

"Черноморэнерго" ужесточило ограничения на подачу электроэнергии в Абхазии

Из-за естественных нагрузок на электросети в зимнее время, а также из-за майнинга, в Абхазии наблюдается интенсивный рост энергопотребления. 08.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-08T18:58+0300

2022-02-08T18:58+0300

2022-02-08T18:58+0300

в абхазии

проблемы энергетической отрасли в абхазии

абхазия

черноморэнерго

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СУХУМ, 8 фев - Sputnik. "Черноморэнерго" вводит новые ограничения на поставку электроэнергии от ИнгурГЭС, чтобы не допустить полной остановки станции, также ужесточены ограничения в части Абхазии, которая получает электроэнергию из России. Об этом сообщает пресс-служба предприятия. Отмечается, что ограничения по части ИнгурГЭС могут корректироваться и зависят от притока воды в водохранилище.Ограничения в западной части республики, которая получает электроэнергию из России, вызваны возросшим потреблением, превышающим ежесуточный лимит перетока.Ограничения, введенные летом-осенью 2021 года, позволили сэкономить порядка 100 млн. кВт/ч.При этом, по словам энергетиков, с вычетом роста естественных нагрузок, на майнинг приходится порядка 80 МВт мощности. С 21 декабря большая часть Абхазии получает электроэнергию из России. Со дня начала перетока электроэнергии высоковольтные линии "Шешелети-1" и "Шешелети-2" продолжают питаться от ИнгурГЭС и перепадной ГЭС-1. Эти линии обеспечивают электричеством Очамчырский, Гулрыпшский и Галский районы.Однако уровень воды в Джварском водохранилище практически полностью исчерпан, ИнгурГЭС вынуждена работать только по притоку поступающей в водохранилище воды, чего не хватает для покрытия потребления в восточной части Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220207/novyy-grafik-veernykh-otklyucheniy-sveta-vvoditsya-v-abkhazii-1037469923.html

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проблемы энергетической отрасли в абхазии, абхазия, черноморэнерго