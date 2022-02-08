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Футболист и боксер: как Владимир Маргания достиг успеха в двух видах спорта

Футболист и боксер: как Владимир Маргания достиг успеха в двух видах спорта

Исполнилось 93 года со дня рождения заслуженного мастера спорта СССР, футбольного вратаря Владимира Маргания. 08.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-08T10:50+0300

2022-02-08T10:50+0300

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Владимир Маргания – воспитанник абхазской футбольной школы, уроженец села Адзюбжа Очамчырского района. В шестнадцать лет он начал заниматься футболом в юношеской спортшколе сухумского "Динамо".SputnikБоксер и вратарьИстория спорта знает немало примеров, когда спортсмены добивались успехов в различных видах. К примеру, великий советский спортсмен Всеволод Бобров достигал побед как в хоккее, так и в футболе. В хоккее он стал олимпийским чемпионом, чемпионом мира и Европы, многократным чемпионом СССР, а как футболист несколько раз становился чемпионом страны, выигрывал Кубок СССР.Так и Владимир Маргания увлекался боксом до начала своей футбольной карьеры. В 1944 году стал чемпионом Абхазии среди юношей.Однако через год Владимир переходит в команду "Стахановец" в городе Сталино, нынешний Донецк."Спустя некоторое время в Сталино приехало "Динамо" из Тбилиси. Когда грузинские специалисты увидели, как играет Владимир, они стали его звать в свою команду, и он соглашается на этот переход. В тбилисском "Динамо" он играл 10 лет, до самой смерти", — отмечает Омар Маан.В составе "Динамо" Владимр Маргания принял участие в 179 играх чемпионата СССР, 12 кубковых и 21 международных встречах.Вспоминая о другеЛегендарный советский футболист Никита Симонян дружил с представителем абхазской футбольной школы Владимиром Маргания."Мне по-прежнему дорога картина "Вратарь". Она из удивительного времени, она про утро нашего спорта. И с Кандидовым связаны лучшие дни детства. Мы верили, что в самом деле есть такой вратарь Антон Кандидов, который пропустил всего один мяч в жизни. А рядом рос свой "Кандидов" Володя Маргания, который со временем будет защищать ворота тбилисского "Динамо". Долго и надежно, одиннадцать футбольных сезонов, защищал Владимир Маргания ворота одного из самых популярных советских клубов — тбилисского "Динамо", — вспоминает Никита Симонян в своей книге "Футбол только ли игра?".Маргания был обладателем двух серебряных наград чемпионата СССР – 1951-1953 годов, также выигрывал бронзу чемпионата в 1950 году. Дважды был в списке 33 лучших футболистов чемпионата СССР, участвовал в XV Олимпийских играх. Владимир Маргания погиб в автокатастрофе 6 сентября 1958 года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211122/pobednyy-put-dinamo-abkhazskomu-futbolnomu-klubu-94-goda-1036439399.html

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спорт, абхазия, футбол