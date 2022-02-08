https://sputnik-abkhazia.ru/20220208/glava-mid-abkhazii-otbyl-s-rabochim-vizitom-v-moskvu-1037478338.html

Глава МИД Абхазии отбыл с рабочим визитом в Москву

Глава МИД Абхазии отбыл с рабочим визитом в Москву

Инал Ардзинба возглавляет внешнеполитическое ведомство Абхазии с ноября 2021 года. 08.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-08T12:00+0300

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СУХУМ, 8 фев – Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба отбыл с рабочим визитом в Москву, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства республики. Инал Ардзинба был назначен главой внешнеполитического ведомства Абхазии 17 ноября 2021 года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211220/inal-ardzinba-i-sergey-lavrov-obsudili-klyuchevye-voprosy-abkhazo-rossiyskikh-otnosheniy-1036841950.html

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