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Глава МИД Абхазии отбыл с рабочим визитом в Москву
Глава МИД Абхазии отбыл с рабочим визитом в Москву
Инал Ардзинба возглавляет внешнеполитическое ведомство Абхазии с ноября 2021 года. 08.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-08T12:00+0300
2022-02-08T12:00+0300
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СУХУМ, 8 фев – Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба отбыл с рабочим визитом в Москву, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства республики. Инал Ардзинба был назначен главой внешнеполитического ведомства Абхазии 17 ноября 2021 года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211220/inal-ardzinba-i-sergey-lavrov-obsudili-klyuchevye-voprosy-abkhazo-rossiyskikh-otnosheniy-1036841950.html
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Глава МИД Абхазии отбыл с рабочим визитом в Москву
12:00 08.02.2022 (обновлено: 12:04 08.02.2022) Подписаться на
Инал Ардзинба возглавляет внешнеполитическое ведомство Абхазии с ноября 2021 года.
СУХУМ, 8 фев – Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба отбыл с рабочим визитом в Москву, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.
Отмечается, что глава МИД планирует провести ряд рабочих встреч с представителями федеральных ведомств России и другими официальными лицами.
Инал Ардзинба был назначен главой внешнеполитического ведомства Абхазии 17 ноября 2021 года.