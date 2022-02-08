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Глава МИД Абхазии отбыл с рабочим визитом в Москву
Глава МИД Абхазии отбыл с рабочим визитом в Москву
Инал Ардзинба возглавляет внешнеполитическое ведомство Абхазии с ноября 2021 года. 08.02.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 8 фев – Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба отбыл с рабочим визитом в Москву, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства республики. Инал Ардзинба был назначен главой внешнеполитического ведомства Абхазии 17 ноября 2021 года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211220/inal-ardzinba-i-sergey-lavrov-obsudili-klyuchevye-voprosy-abkhazo-rossiyskikh-otnosheniy-1036841950.html
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мид абхазии, россия, абхазия

Глава МИД Абхазии отбыл с рабочим визитом в Москву

12:00 08.02.2022 (обновлено: 12:04 08.02.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Инал Ардзинба
Инал Ардзинба - Sputnik Абхазия, 1920, 08.02.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Инал Ардзинба возглавляет внешнеполитическое ведомство Абхазии с ноября 2021 года.
СУХУМ, 8 фев – Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба отбыл с рабочим визитом в Москву, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.
Отмечается, что глава МИД планирует провести ряд рабочих встреч с представителями федеральных ведомств России и другими официальными лицами.
Инал Ардзинба был назначен главой внешнеполитического ведомства Абхазии 17 ноября 2021 года.
Инал Ардзинба и Сергей Лавров - Sputnik Абхазия, 1920, 20.12.2021
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