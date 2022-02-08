https://sputnik-abkhazia.ru/20220208/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-9-fevralya-1037484649.html
Прогноз погоды в Абхазии на среду 9 февраля
Прогноз погоды в Абхазии на среду 9 февраля
Погоду Абхазии будет определять атлантический циклон с прохождением холодного атмосферного фронта. 08.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-08T19:20+0300
2022-02-08T19:20+0300
2022-02-08T19:20+0300
в абхазии
погода в абхазии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/11/1037176225_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_214364907c1544e06e70f76395b6c1f1.jpg
В среду, 9 февраля, на территории Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь, переходящий местами в ливневый дождь с мокрым снегом.В горах и предгорных районах снег. Атмосферное давление нестабильное. Ветер от слабого до умеренного, 2-7 метров в секунду, с порывами от 10 до 15 метров. Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +3°С до +8°С. Температура морской воды +9°С. Волнение морской воды умеренное и значительное – 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/11/1037176225_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8b2192f2d4e25e5f425e96b7cce0d4c8.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии, новости
Прогноз погоды в Абхазии на среду 9 февраля
Подписаться на
Погоду Абхазии будет определять атлантический циклон с прохождением холодного атмосферного фронта.
В среду, 9 февраля, на территории Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь, переходящий местами в ливневый дождь с мокрым снегом.
В горах и предгорных районах снег.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер от слабого до умеренного, 2-7 метров в секунду, с порывами от 10 до 15 метров.
Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +3°С до +8°С.
Температура морской воды +9°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное – 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.