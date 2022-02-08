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Прогноз погоды в Абхазии на среду 9 февраля

Прогноз погоды в Абхазии на среду 9 февраля

Погоду Абхазии будет определять атлантический циклон с прохождением холодного атмосферного фронта. 08.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-08T19:20+0300

2022-02-08T19:20+0300

2022-02-08T19:20+0300

в абхазии

погода в абхазии

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В среду, 9 февраля, на территории Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь, переходящий местами в ливневый дождь с мокрым снегом.В горах и предгорных районах снег. Атмосферное давление нестабильное. Ветер от слабого до умеренного, 2-7 метров в секунду, с порывами от 10 до 15 метров. Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +3°С до +8°С. Температура морской воды +9°С. Волнение морской воды умеренное и значительное – 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода в абхазии, новости