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Работа онлайн: в Абхазии запустили новый образовательный проект
Работа онлайн: в Абхазии запустили новый образовательный проект
Проект, инициированный Московской абхазской диаспорой, проводится совместно с IT-школой StemLab. 08.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-08T12:55+0300
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СУХУМ, 8 фев – Sputnik. Стартовал новый образовательный проект, нацеленный на обучение жителей Абхазии перспективной онлайн-профессии тестировщика, рассказал в интервью радио Sputnik член правления "Московской абхазской диаспоры" Вахтанг Тужба. Курсы длились три месяца, ограничений по возрасту для претендентов не было. Самым главным было желание меняться и наличие абхазского паспорта. Тужба добавил, что современные условия и свободный доступ в интернет позволяют работать на весь мир. В этом случае знание английского языка выступает большим плюсом. Но и русского бывает достаточно, так как работать можно на всю русскоговорящую часть мировой паутины. Вахтанг Тужба пояснил, что тестировщики - это люди, которые тестируют работу, например, приложений. Они проверяют авторизацию, регистрацию, работу электронной рассылки. Работать онлайн можно из любой точки мира, для развития в этих профессиях достаточно телефона и наличия интернета.Участники образовательного проекта платят три тысячи рублей в месяц. Цель проекта – подготовить специалистов в сфере IT, создать рабочие места и дать гражданам Абхазии возможность работать онлайн на весь мир. Для трудоустройства нужно пройти трехмесячный курс в StemLab по направлению "Тестировщик" и успешно сдать итоговое тестирование.Тестировщик — специалист, который занимается проверкой программного обеспечения (ПО) с целью выявления ошибок в его работе и их последующего исправления. Это одно из перспективных направлений в сфере IT.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220127/smi-soobschili-o-vnedrenii-novoy-funktsii-v-iphone-1037322146.html
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новости, образование, абхазия
Работа онлайн: в Абхазии запустили новый образовательный проект
12:55 08.02.2022 (обновлено: 14:30 08.02.2022) Подписаться на
Проект, инициированный Московской абхазской диаспорой, проводится совместно с IT-школой StemLab.
СУХУМ, 8 фев – Sputnik.
Стартовал новый образовательный проект, нацеленный на обучение жителей Абхазии перспективной онлайн-профессии тестировщика, рассказал в интервью радио Sputnik
член правления "Московской абхазской диаспоры" Вахтанг Тужба.
"Мы решили протестировать мою идею: если мы обучим ребят в Абхазии, можно ли будет их трудоустроить, допустим, в России. Обучение прошли десять человек, из них до финиша дошли двое, которых мы трудоустроили", – пояснил Тужба и добавил, что претенденты обучались профессии тестировщика.
Курсы длились три месяца, ограничений по возрасту для претендентов не было. Самым главным было желание меняться и наличие абхазского паспорта.
Тужба добавил, что современные условия и свободный доступ в интернет позволяют работать на весь мир. В этом случае знание английского языка выступает большим плюсом. Но и русского бывает достаточно, так как работать можно на всю русскоговорящую часть мировой паутины.
Вахтанг Тужба пояснил, что тестировщики - это люди, которые тестируют работу, например, приложений. Они проверяют авторизацию, регистрацию, работу электронной рассылки. Работать онлайн можно из любой точки мира, для развития в этих профессиях достаточно телефона и наличия интернета.
"Если это дело поставить на поток, я считаю, то за один год можно трудоустроить сто человек с помощью "Московской абхазской диаспоры", – добавил он.
Участники образовательного проекта платят три тысячи рублей в месяц. Цель проекта – подготовить специалистов в сфере IT, создать рабочие места и дать гражданам Абхазии возможность работать онлайн на весь мир. Для трудоустройства нужно пройти трехмесячный курс в StemLab по направлению "Тестировщик" и успешно сдать итоговое тестирование.
"Посмотрим, сколько будет желающих на следующий поток. Попробуем повторить то, что сделали, посмотрим на результаты. От них будет зависеть, что мы будем делать дальше", – сообщил Тужба.
Тестировщик — специалист, который занимается проверкой программного обеспечения (ПО) с целью выявления ошибок в его работе и их последующего исправления. Это одно из перспективных направлений в сфере IT.