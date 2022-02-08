https://sputnik-abkhazia.ru/20220208/rabota-onlayn-v-abkhazii-zapustili-novyy-obrazovatelnyy-proekt-1037478539.html

Работа онлайн: в Абхазии запустили новый образовательный проект

Работа онлайн: в Абхазии запустили новый образовательный проект

Проект, инициированный Московской абхазской диаспорой, проводится совместно с IT-школой StemLab. 08.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-08T12:55+0300

2022-02-08T12:55+0300

2022-02-08T14:30+0300

в абхазии

новости

образование

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/08/1037478647_0:313:3072:2041_1920x0_80_0_0_b7b6992d3700b827002c52f7ed0d0aa0.jpg

СУХУМ, 8 фев – Sputnik. Стартовал новый образовательный проект, нацеленный на обучение жителей Абхазии перспективной онлайн-профессии тестировщика, рассказал в интервью радио Sputnik член правления "Московской абхазской диаспоры" Вахтанг Тужба. Курсы длились три месяца, ограничений по возрасту для претендентов не было. Самым главным было желание меняться и наличие абхазского паспорта. Тужба добавил, что современные условия и свободный доступ в интернет позволяют работать на весь мир. В этом случае знание английского языка выступает большим плюсом. Но и русского бывает достаточно, так как работать можно на всю русскоговорящую часть мировой паутины. Вахтанг Тужба пояснил, что тестировщики - это люди, которые тестируют работу, например, приложений. Они проверяют авторизацию, регистрацию, работу электронной рассылки. Работать онлайн можно из любой точки мира, для развития в этих профессиях достаточно телефона и наличия интернета.Участники образовательного проекта платят три тысячи рублей в месяц. Цель проекта – подготовить специалистов в сфере IT, создать рабочие места и дать гражданам Абхазии возможность работать онлайн на весь мир. Для трудоустройства нужно пройти трехмесячный курс в StemLab по направлению "Тестировщик" и успешно сдать итоговое тестирование.Тестировщик — специалист, который занимается проверкой программного обеспечения (ПО) с целью выявления ошибок в его работе и их последующего исправления. Это одно из перспективных направлений в сфере IT.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220127/smi-soobschili-o-vnedrenii-novoy-funktsii-v-iphone-1037322146.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210606/Obrazovanie-buduschego-Distant-onlayn-neyroseti-VR-neyrointerfeysy-1032558905.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, образование, абхазия