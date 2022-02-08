https://sputnik-abkhazia.ru/20220208/rossiyskaya-razvedka-soobschila-o-planakh-ssha-sprovotsirovat-massovye-besporyadki-v-sirii-1037478146.html

Российская разведка сообщила о планах США спровоцировать массовые беспорядки в Сирии

Российская разведка сообщила о планах США спровоцировать массовые беспорядки в Сирии

Россия продолжает оказывать сирийскому правительству гуманитарную и военную помощь, нацеленную на борьбу с терроризмом и стабилизацию в стране. 08.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-08T12:25+0300

2022-02-08T12:25+0300

2022-02-08T12:25+0300

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СУХУМ, 8 фев – Sputnik. Соединенные Штаты намерены начать кампанию в СМИ, целью которой будет подпитка протестных настроений в сирийском обществе, пишет РИА Новости со ссылкой на Службу внешней разведки России.В сообщении говорится, что благоприятным условием для организации массовых протестов является сложное экономическое и социальное положение в стране. В ходе демонстраций планируется провоцировать сотрудников правоохранительных служб на применение силы против "мирных протестующих".Кроме того, по данным российской разведки, США также планируют задействовать "спящие" террористические ячейки в Дамаске, его окрестностях и Латакии для проведения точечных акций против сирийских военнослужащих, а также российских и иранских солдат.Ранее Служба внешней разведки России обвиняла Вашингтон в расхищении сирийских природных ресурсов, включающем в том числе незаконную продажу нефти, добытой в оккупированных северо-восточных районах.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220206/desantnye-korabli-vmf-rossii-v-siriyskom-portu-tartus-1037455171.html

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