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ЦИК зарегистрировал 118 инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты
ЦИК зарегистрировал 118 инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты
В главный законодательный орган республики изберут 35 депутатов. Выборы состоятся 12 марта. 08.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-08T17:45+0300
2022-02-08T17:45+0300
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СУХУМ, 8 фев – Sputnik. Центризбирком Абхазии зарегистрировал 118 инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты. Во вторник, 8 февраля, две инициативные группы выдвинули своих кандидатов: Всего на 8 февраля ЦИК зарегистрировал 118 инициативных групп и пять политических партий. С полным списком можно ознакомиться здесь.Регистрация политических партий и инициативных групп по выдвижению кандидатов началась 21 января. Регистрация кандидатов в депутаты будет проходить с 10 февраля по 2 марта.
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цик абхазии, парламент абхазии, выборы в парламент абхазии, политика
ЦИК зарегистрировал 118 инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты
17:45 08.02.2022 (обновлено: 17:48 08.02.2022) Подписаться на
В главный законодательный орган республики изберут 35 депутатов. Выборы состоятся 12 марта.
СУХУМ, 8 фев – Sputnik. Центризбирком Абхазии зарегистрировал 118 инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты.
Во вторник, 8 февраля, две инициативные группы выдвинули своих кандидатов:
Гунда Цвижба по избирательному округу № 32 (Очамчырский),
Шабат Джикирба по избирательному округу № 9 (Восточный)
Всего на 8 февраля ЦИК зарегистрировал 118 инициативных групп и пять политических партий. С полным списком можно ознакомиться здесь
.
Регистрация политических партий и инициативных групп по выдвижению кандидатов началась 21 января. Регистрация кандидатов в депутаты будет проходить с 10 февраля по 2 марта.