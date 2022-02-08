https://sputnik-abkhazia.ru/20220208/ucheniya-s-primeneniem-raketnykh-kompleksov-i-bronetekhniki-nachalis-na-yuge-rossii-1037476194.html

Учения с применением ракетных комплексов и бронетехники начались на юге России

Учения с применением ракетных комплексов и бронетехники начались на юге России

Учебно-боевые задачи также будут выполнять военнослужащие на полигонах российской военной базы в Абхазии. 08.02.2022, Sputnik Абхазия

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юво

учения

россия

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СУХУМ, 8 фев – Sputnik. Более 30 двусторонних ротных тактических учений с применением ракетных комплексов и бронетехники стартовали в объединениях Южного военного округа, учения пройдут в том числе на полигонах российской базы в Абхазии, сообщает пресс-служба ЮВО. Отмечается, что учебно-боевые задачи военнослужащие выполнят на 15 общевойсковых полигонах ЮВО, дислоцированных в Волгоградской области, Ставропольском крае, Адыгее, Чечне, Дагестане, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Ингушетии, а также на российских военных базах в Абхазии и Южной Осетии.Подразделения будут отрабатывать задачи в условиях ограниченной видимости. В интересах командиров рот также будут действовать вертолеты армейской авиации.В каждом тактическом учении будет задействовано около 400 военнослужащих и порядка 80 единиц военной и специальной техники, в том числе танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-82А, противотанковые ракетные комплексы "Корнет" и "Хризантема-С", различные артиллерийские установки и стрелковое оружие.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220121/razvedchiki-yuvo-v-abkhazii-gotovyatsya-k-mezhdunarodnym-armeyskim-igram-armi-2022-1037229077.html

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