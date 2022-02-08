https://sputnik-abkhazia.ru/20220208/uroven-vody-v-rekakh-sochi-mozhet-podnyatsya-iz-za-osadkov-1037481927.html

Уровень воды в реках Сочи может подняться из-за осадков

Уровень воды в реках Сочи может подняться из-за осадков

Ранее синоптики прогнозировали сильные снегопады в горах и предупреждали о возможности схода лавин на горнолыжных курортах Сочи. 08.02.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 8 фев – Sputnik. Подъем уровня воды в реках Сочи может быть спровоцирован сильными осадками и таянием снега в горах, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.В настоящее время на побережье города-курорта пасмурно, температура воздуха составляет +12 градусов.Спасатели просят подготовиться к разгулу стихии заранее – подготовить документы, личные вещи и лекарства для возможной эвакуации, в случае необходимости оказать помощь детям и пожилым людям, выпустить домашний скот, отключить электричество и газ, погасить огонь в печах. В начале февраля из-за резкого потепления и спровоцированного им таяния снежного покрова на территории Краснодарского края было затоплено более 700 домов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220202/goroda-kubani-zatopilo-talymi-vodami-1037392847.html

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сочи, гу мчс по краснодарскому краю, непогода, россия