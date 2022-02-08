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Уровень воды в реках Сочи может подняться из-за осадков
Уровень воды в реках Сочи может подняться из-за осадков
Ранее синоптики прогнозировали сильные снегопады в горах и предупреждали о возможности схода лавин на горнолыжных курортах Сочи. 08.02.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 8 фев – Sputnik. Подъем уровня воды в реках Сочи может быть спровоцирован сильными осадками и таянием снега в горах, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.В настоящее время на побережье города-курорта пасмурно, температура воздуха составляет +12 градусов.Спасатели просят подготовиться к разгулу стихии заранее – подготовить документы, личные вещи и лекарства для возможной эвакуации, в случае необходимости оказать помощь детям и пожилым людям, выпустить домашний скот, отключить электричество и газ, погасить огонь в печах. В начале февраля из-за резкого потепления и спровоцированного им таяния снежного покрова на территории Краснодарского края было затоплено более 700 домов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220202/goroda-kubani-zatopilo-talymi-vodami-1037392847.html
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сочи, гу мчс по краснодарскому краю, непогода, россия

Уровень воды в реках Сочи может подняться из-за осадков

16:20 08.02.2022
© Sputnik / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкГорный курорт «Роза Хутор»
Горный курорт «Роза Хутор» - Sputnik Абхазия, 1920, 08.02.2022
© Sputnik / Игорь Онучин
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Ранее синоптики прогнозировали сильные снегопады в горах и предупреждали о возможности схода лавин на горнолыжных курортах Сочи.
СУХУМ, 8 фев – Sputnik. Подъем уровня воды в реках Сочи может быть спровоцирован сильными осадками и таянием снега в горах, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"На территории города Сочи в течение суток 9 февраля 2022 года ожидаются подъемы уровня воды, в отдельных реках – с достижением неблагоприятных отметок", – говорится в сообщении.

В настоящее время на побережье города-курорта пасмурно, температура воздуха составляет +12 градусов.
Потопы в Краснодарском крае - Sputnik Абхазия, 1920, 02.02.2022
Кубань затопило талыми водами
2 февраля, 12:00
Спасатели просят подготовиться к разгулу стихии заранее – подготовить документы, личные вещи и лекарства для возможной эвакуации, в случае необходимости оказать помощь детям и пожилым людям, выпустить домашний скот, отключить электричество и газ, погасить огонь в печах.
В начале февраля из-за резкого потепления и спровоцированного им таяния снежного покрова на территории Краснодарского края было затоплено более 700 домов.
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