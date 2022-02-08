https://sputnik-abkhazia.ru/20220208/vrach-rasskazala-kogda-u-detey-proyavlyaetsya-omikron-1037474952.html

Врач рассказала, когда у детей проявляется "омикрон"

Врач рассказала, когда у детей проявляется "омикрон"

Анализ имеющихся данных показывает, что мальчики и девочки болеют коронавирусом с одинаковой частотой. 08.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-08T08:45+0300

2022-02-08T08:45+0300

2022-02-08T10:53+0300

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СУХУМ, 8 фев – Sputnik. Симптомы "омикрона" у детей проявляются, как правило, через пару дней после инфицирования, сообщила РИА Новости заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.Она отметила, симптомы могут проявиться у детей на второй-третий день после инфицирования, но могут появиться позднее, в период до седьмого дня.Руженцова отметила, что сейчас чаще всего заболевают школьники, как в группе 7-14 лет, так и 15-17 лет, что связано с их активным общением, контактами в школах и вне их стен.Ранее Руженцова сообщила, что дети чаще всего переносят заражение "омикроном" в легкой форме, тяжело болезнь протекает у менее чем одного процента детей, а госпитализируют всего три процента.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220202/kvarchiya-ob-omikrone-u-detey-ne-stoit-perezhivat-i-panikovat-1037364054.html

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мировая пандемия коронавируса covid-19, медицина, вакцинация, в мире