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Врач рассказала, когда у детей проявляется "омикрон"
Врач рассказала, когда у детей проявляется "омикрон"
Анализ имеющихся данных показывает, что мальчики и девочки болеют коронавирусом с одинаковой частотой. 08.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-08T08:45+0300
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СУХУМ, 8 фев – Sputnik. Симптомы "омикрона" у детей проявляются, как правило, через пару дней после инфицирования, сообщила РИА Новости заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.Она отметила, симптомы могут проявиться у детей на второй-третий день после инфицирования, но могут появиться позднее, в период до седьмого дня.Руженцова отметила, что сейчас чаще всего заболевают школьники, как в группе 7-14 лет, так и 15-17 лет, что связано с их активным общением, контактами в школах и вне их стен.Ранее Руженцова сообщила, что дети чаще всего переносят заражение "омикроном" в легкой форме, тяжело болезнь протекает у менее чем одного процента детей, а госпитализируют всего три процента.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220202/kvarchiya-ob-omikrone-u-detey-ne-stoit-perezhivat-i-panikovat-1037364054.html
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мировая пандемия коронавируса covid-19, медицина, вакцинация, в мире
Врач рассказала, когда у детей проявляется "омикрон"
08:45 08.02.2022 (обновлено: 10:53 08.02.2022) Подписаться на
Анализ имеющихся данных показывает, что мальчики и девочки болеют коронавирусом с одинаковой частотой.
СУХУМ, 8 фев – Sputnik
. Симптомы "омикрона" у детей проявляются, как правило, через пару дней после инфицирования, сообщила РИА Новости
заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.
Она отметила, симптомы могут проявиться у детей на второй-третий день после инфицирования, но могут появиться позднее, в период до седьмого дня.
Руженцова отметила, что сейчас чаще всего заболевают школьники, как в группе 7-14 лет, так и 15-17 лет, что связано с их активным общением, контактами в школах и вне их стен.
Ранее Руженцова сообщила, что дети чаще всего переносят заражение "омикроном" в легкой форме, тяжело болезнь протекает у менее чем одного процента детей, а госпитализируют всего три процента.