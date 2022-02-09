https://sputnik-abkhazia.ru/20220209/bzhaniya-vystupil-pered-deputatami-parlamenta-italii-v-onlayn-formate-1037505468.html

Бжания выступил перед депутатами Парламента Италии в онлайн-формате

Бжания выступил перед депутатами Парламента Италии в онлайн-формате

В Парламенте Италии прошла пресс-конференция на тему "Право народов на самоопределение. Абхазия и Большая Европа". В онлайн-формате в ней приняли участие... 09.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-09T20:10+0300

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италия

абхазия

политика

аслан бжания

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СУХУМ, 9 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Президент Абхазии Аслан Бжания в онлайн-формате выступил на пресс-конференции, проводимой в Парламенте Италии в среду 9 февраля. Глава государства рассказал итальянским депутатам о том, что Грузия напала на Абхазию 14 августа 1992 года, несмотря на трудности, республика одержала победу и получила возможность для стабильного развития."Мы приняли Конституцию Республики Абхазия, был проведен референдум, большая часть населения проголосовало за создание суверенного, демократического государства", - заметил президент.Также Аслан Бжания подчеркнул, что Абхазия готова к сотрудничеству со всеми странами и выразил удовлетворение тем, что количество людей в Италии, которые хотят посетить Абхазию и узнать о ее культуре становится больше."Дорогие друзья, я уверен, что эта конференция пройдет конструктивно, что она послужит укреплению дружественных отношений жителей Абхазии и Италии. Желаю вам успехов", - подытожил Бжания.Председатель Высшего совета Всемирного абхазо-абазинского конгресса Мусса Экзеков поблагодарил депутатов Парламента Италии за проведение пресс-конференции, отметив важность подобных мероприятий.В Парламенте Италии 9 февраля прошла пресс-конференция депутата Маттео Даль’Оссо на тему "Право народов на самоопределение. Абхазия и Большая Европа".

https://sputnik-abkhazia.ru/20220209/prishlo-vremya-deystvovat-inal-ardzinba-dal-intervyu-kanalu-rt--1037502851.html

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италия, абхазия, политика, аслан бжания