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"Пришло время действовать": Инал Ардзинба дал интервью каналу RT
"Пришло время действовать": Инал Ардзинба дал интервью каналу RT
Абхазия передала обращение к Генеральному секретарю ООН о рассмотрении возможности закрепления за республикой статуса наблюдателя. 09.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-09T17:30+0300
2022-02-09T17:30+0300
2022-02-09T17:45+0300
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СУХУМ, 9 фев – Sputnik. Пришло время действовать, чтобы все участники глобальной политики защищали и обеспечивали более безопасный мир, заявил министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба в эксклюзивном интервью каналу RT.В среду, 9 февраля, Ардзинба на встрече в Москве с вице-президентом Всемирной федерации ассоциаций ООН, первым зампредседателя Российской ассоциации содействия ООН Алексеем Борисовым передал обращение в адрес генсека ООН о рассмотрении возможности закрепления за Абхазией статуса наблюдателя. Глава МИД напомнил, что абхазский народ пострадал от грузинской агрессии в 1992-1993 годах, и правительство Грузии развязало войну, но абхазский народ во главе с первым президентом Владиславом Ардзинба принял этот вызов и разгромил врага. "С этого времени перед нами стоит множество задач в сфере экономики, социальной сфере, безопасности и так далее. Еще один момент. Российская Федерация и некоторые другие партнеры признали независимость Республики Абхазия, и Россия помогает нам в контексте социально-экономического развития и безопасности, и это очень важно для нас", – добавил глава МИД. Ардзинба также заявил, что, согласно ключевым документам ООН, все нации имеют право определять свою политическую жизнь, свой политический статус, и все члены международного сообщества должны это уважать.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220209/glava-mid-abkhazii-peredal-obraschenie-na-imya-gensekretarya-oon-1037497264.html
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"Пришло время действовать": Инал Ардзинба дал интервью каналу RT
17:30 09.02.2022 (обновлено: 17:45 09.02.2022) Подписаться на
Абхазия передала обращение к Генеральному секретарю ООН о рассмотрении возможности закрепления за республикой статуса наблюдателя.
СУХУМ, 9 фев – Sputnik.
Пришло время действовать, чтобы все участники глобальной политики защищали и обеспечивали более безопасный мир, заявил министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба в эксклюзивном интервью каналу RT.
В среду, 9 февраля, Ардзинба на встрече в Москве с вице-президентом Всемирной федерации ассоциаций ООН, первым зампредседателя Российской ассоциации содействия ООН Алексеем Борисовым передал обращение в адрес генсека ООН о рассмотрении возможности закрепления за Абхазией статуса наблюдателя.
"Это очень важно для нас. Я думаю, что все страны должны иметь право участвовать в дискуссиях на глобальном уровне, особенно если мы говорим об Организации Объединенных Наций. Все страны должны иметь право голоса на глобальном уровне. Таким образом, я считаю, что пришло время действовать, действовать решительно, чтобы все участники глобальной политики защищали и обеспечивали более безопасный мир", – отметил в ходе интервью Ардзинба.
Глава МИД напомнил, что абхазский народ пострадал от грузинской агрессии в 1992-1993 годах, и правительство Грузии развязало войну, но абхазский народ во главе с первым президентом Владиславом Ардзинба принял этот вызов и разгромил врага.
"С этого времени перед нами стоит множество задач в сфере экономики, социальной сфере, безопасности и так далее. Еще один момент. Российская Федерация и некоторые другие партнеры признали независимость Республики Абхазия, и Россия помогает нам в контексте социально-экономического развития и безопасности, и это очень важно для нас", – добавил глава МИД.
Ардзинба также заявил, что, согласно ключевым документам ООН, все нации имеют право определять свою политическую жизнь, свой политический статус, и все члены международного сообщества должны это уважать.