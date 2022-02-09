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Форум по Целям устойчивого развития ООН пройдет в Абхазии
Форум по Целям устойчивого развития ООН пройдет в Абхазии
Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба находится с рабочей поездкой в Москве. 09.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-09T12:55+0300
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СУХУМ, 9 фев – Sputnik. Форум по Целям устойчивого развития ООН пройдет в Абхазии весной, его проведение было согласовано на встрече главы МИД Абхазии Инала Ардзинба с вице-президентом Всемирной федерации ассоциаций ООН, первым зампредседателя Российской ассоциации содействия ООН Алексеем Борисовым, об этом сообщает пресс-служба ведомства. На форуме будет присутствовать Борисов и другие международные гости.В ходе встречи в Москве министр иностранных дел Абхазии также передал обращение на имя генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.Ардзинба призвал предоставить республике статус государства-наблюдателя в Организации Объединенных Наций, который позволяет участвовать в дискуссиях Генеральной Ассамблеи ООН. Он подчеркнул, что согласно Уставу ООН одна из ключевых задач Организации заключается в необходимости обеспечения равенства прав больших и малых наций.
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Форум по Целям устойчивого развития ООН пройдет в Абхазии
12:55 09.02.2022 (обновлено: 13:31 09.02.2022) Подписаться на
Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба находится с рабочей поездкой в Москве.
СУХУМ, 9 фев – Sputnik.
Форум по Целям устойчивого развития ООН пройдет в Абхазии весной, его проведение было согласовано на встрече главы МИД Абхазии Инала Ардзинба с вице-президентом Всемирной федерации ассоциаций ООН, первым зампредседателя Российской ассоциации содействия ООН Алексеем Борисовым, об этом сообщает
пресс-служба ведомства.
На форуме будет присутствовать Борисов и другие международные гости.
В ходе встречи в Москве министр иностранных дел Абхазии также передал обращение на имя генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
Ардзинба призвал предоставить республике статус государства-наблюдателя в Организации Объединенных Наций, который позволяет участвовать в дискуссиях Генеральной Ассамблеи ООН.
"Мы хотим, чтобы мир услышал голос Абхазии. Мы сами расскажем о положении дел в нашей стране", – отметил министр.
Он подчеркнул, что согласно Уставу ООН одна из ключевых задач Организации заключается в необходимости обеспечения равенства прав больших и малых наций.