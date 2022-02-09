https://sputnik-abkhazia.ru/20220209/glava-mid-abkhazii-peredal-obraschenie-na-imya-gensekretarya-oon-1037497264.html

Форум по Целям устойчивого развития ООН пройдет в Абхазии

Форум по Целям устойчивого развития ООН пройдет в Абхазии

Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба находится с рабочей поездкой в Москве. 09.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-09T12:55+0300

2022-02-09T12:55+0300

2022-02-09T13:31+0300

в абхазии

мид абхазии

политика

абхазия

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/09/1037496855_0:0:2601:1463_1920x0_80_0_0_f4880e448416436f53416777750a3f4b.jpg

СУХУМ, 9 фев – Sputnik. Форум по Целям устойчивого развития ООН пройдет в Абхазии весной, его проведение было согласовано на встрече главы МИД Абхазии Инала Ардзинба с вице-президентом Всемирной федерации ассоциаций ООН, первым зампредседателя Российской ассоциации содействия ООН Алексеем Борисовым, об этом сообщает пресс-служба ведомства. На форуме будет присутствовать Борисов и другие международные гости.В ходе встречи в Москве министр иностранных дел Абхазии также передал обращение на имя генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.Ардзинба призвал предоставить республике статус государства-наблюдателя в Организации Объединенных Наций, который позволяет участвовать в дискуссиях Генеральной Ассамблеи ООН. Он подчеркнул, что согласно Уставу ООН одна из ключевых задач Организации заключается в необходимости обеспечения равенства прав больших и малых наций.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220208/glava-mid-abkhazii-otbyl-s-rabochim-vizitom-v-moskvu-1037478338.html

абхазия

москва

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мид абхазии, политика, абхазия, москва