https://sputnik-abkhazia.ru/20220209/iphone-budet-prinimat-oplatu-v-odno-kasanie-1037499494.html

iPhone будет принимать оплату в одно касание

iPhone будет принимать оплату в одно касание

Уже в этом году функцию смогут опробовать пользователи iPhone в США. 09.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-09T15:15+0300

2022-02-09T15:15+0300

2022-02-09T15:28+0300

смартфоны

apple

экономика

общество

в мире

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СУХУМ, 9 фев – Sputnik. Компания Apple объявила о новой функции iPhone, которая превратит смартфоны в терминал оплаты и позволит принимать оплату в одно касание. О функции Tap to Pay сообщается на официальном сайте производителя.Отмечается, что Tap to Pay использует ту же защиту платежных данных, что и Apple Pay, с шифрованием Secure Element. Оно генерирует уникальные идентификаторы транзакций каждый раз, когда совершается покупка, а Apple не получает данные о товаре или о том, кто платит через терминал.Сервис будет работать с бесконтактными кредитными и дебетовыми картами ведущих платежных сетей, включая Visa, Mastercard, American Express и Discover.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220127/smi-soobschili-o-vnedrenii-novoy-funktsii-v-iphone-1037322146.html

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смартфоны, apple, экономика, общество, в мире