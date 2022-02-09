https://sputnik-abkhazia.ru/20220209/iphone-budet-prinimat-oplatu-v-odno-kasanie-1037499494.html
iPhone будет принимать оплату в одно касание
iPhone будет принимать оплату в одно касание
Уже в этом году функцию смогут опробовать пользователи iPhone в США. 09.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-09T15:15+0300
2022-02-09T15:15+0300
2022-02-09T15:28+0300
смартфоны
apple
экономика
общество
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0b/06/1031236273_0:130:3179:1918_1920x0_80_0_0_d78d905d6a91c7d7db83529f1aeab8e0.jpg
СУХУМ, 9 фев – Sputnik. Компания Apple объявила о новой функции iPhone, которая превратит смартфоны в терминал оплаты и позволит принимать оплату в одно касание. О функции Tap to Pay сообщается на официальном сайте производителя.Отмечается, что Tap to Pay использует ту же защиту платежных данных, что и Apple Pay, с шифрованием Secure Element. Оно генерирует уникальные идентификаторы транзакций каждый раз, когда совершается покупка, а Apple не получает данные о товаре или о том, кто платит через терминал.Сервис будет работать с бесконтактными кредитными и дебетовыми картами ведущих платежных сетей, включая Visa, Mastercard, American Express и Discover.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220127/smi-soobschili-o-vnedrenii-novoy-funktsii-v-iphone-1037322146.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0b/06/1031236273_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_a7570f2159f3745d9cb401505475305f.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
смартфоны, apple, экономика, общество, в мире
iPhone будет принимать оплату в одно касание
15:15 09.02.2022 (обновлено: 15:28 09.02.2022) Подписаться на
Уже в этом году функцию смогут опробовать пользователи iPhone в США.
СУХУМ, 9 фев – Sputnik
. Компания Apple объявила о новой функции iPhone, которая превратит смартфоны в терминал оплаты и позволит принимать оплату в одно касание. О функции Tap to Pay сообщается
на официальном сайте производителя.
Сервис будет работать на iPhone XS или более поздней версии, пользователю предложат загрузить специальное приложение для настройки функции, основанной на чипе NFC.
Отмечается, что Tap to Pay использует ту же защиту платежных данных, что и Apple Pay, с шифрованием Secure Element. Оно генерирует уникальные идентификаторы транзакций каждый раз, когда совершается покупка, а Apple не получает данные о товаре или о том, кто платит через терминал.
Сервис будет работать с бесконтактными кредитными и дебетовыми картами ведущих платежных сетей, включая Visa, Mastercard, American Express и Discover.