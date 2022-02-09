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https://sputnik-abkhazia.ru/20220209/iphone-budet-prinimat-oplatu-v-odno-kasanie-1037499494.html
iPhone будет принимать оплату в одно касание
iPhone будет принимать оплату в одно касание
Уже в этом году функцию смогут опробовать пользователи iPhone в США. 09.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-09T15:15+0300
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смартфоны
apple
экономика
общество
в мире
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СУХУМ, 9 фев – Sputnik. Компания Apple объявила о новой функции iPhone, которая превратит смартфоны в терминал оплаты и позволит принимать оплату в одно касание. О функции Tap to Pay сообщается на официальном сайте производителя.Отмечается, что Tap to Pay использует ту же защиту платежных данных, что и Apple Pay, с шифрованием Secure Element. Оно генерирует уникальные идентификаторы транзакций каждый раз, когда совершается покупка, а Apple не получает данные о товаре или о том, кто платит через терминал.Сервис будет работать с бесконтактными кредитными и дебетовыми картами ведущих платежных сетей, включая Visa, Mastercard, American Express и Discover.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220127/smi-soobschili-o-vnedrenii-novoy-funktsii-v-iphone-1037322146.html
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смартфоны, apple, экономика, общество, в мире

iPhone будет принимать оплату в одно касание

15:15 09.02.2022 (обновлено: 15:28 09.02.2022)
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВ России поступили в продажу новые Iphone
В России поступили в продажу новые Iphone - Sputnik Абхазия, 1920, 09.02.2022
© Sputnik / Евгений Биятов
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Уже в этом году функцию смогут опробовать пользователи iPhone в США.
СУХУМ, 9 фев – Sputnik. Компания Apple объявила о новой функции iPhone, которая превратит смартфоны в терминал оплаты и позволит принимать оплату в одно касание. О функции Tap to Pay сообщается на официальном сайте производителя.
Сервис будет работать на iPhone XS или более поздней версии, пользователю предложат загрузить специальное приложение для настройки функции, основанной на чипе NFC.
Отмечается, что Tap to Pay использует ту же защиту платежных данных, что и Apple Pay, с шифрованием Secure Element. Оно генерирует уникальные идентификаторы транзакций каждый раз, когда совершается покупка, а Apple не получает данные о товаре или о том, кто платит через терминал.
Знак Apple на фасаде дома - Sputnik Абхазия, 1920, 27.01.2022
СМИ сообщили о внедрении новой функции в iPhone
27 января, 20:25
Сервис будет работать с бесконтактными кредитными и дебетовыми картами ведущих платежных сетей, включая Visa, Mastercard, American Express и Discover.
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