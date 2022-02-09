https://sputnik-abkhazia.ru/20220209/izmenena-mera-presecheniya-v-otnoshenii-aslana-taniya-1037506160.html
Изменена мера пресечения в отношении Аслана Тания
Изменена мера пресечения в отношении Аслана Тания
Восьмого января прокуратура Сухума задержала пятерых участников массовых беспорядков в столице. 09.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-09T20:30+0300
2022-02-09T20:30+0300
2022-02-09T22:06+0300
в абхазии
сухумский городской суд
оппозиция
митинги
сухум
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СУХУМ, 9 фев - Sputnik. Сухумский городской суд избрал в отношении Аслана Тания меру пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц и 13 дней, то есть до 22 марта 2022 года включительно. Об этом сообщается на сайте суда. Тания подозревается в участии в массовых беспорядках, прошедших в Сухуме 21 декабря 2021 года. Ранее по решению Сухумского городского суда Тания была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 23 января. 21 декабря у комплекса правительственных зданий в Сухуме прошел несанкционированный митинг оппозиции, который перерос в акцию протеста.23 декабря Сухумская прокуратура возбудила уголовное дело по факту организации и участия в массовых беспорядках 21 декабря.8 января прокуратура Сухума задержала пятерых участников массовых беспорядков в столице.Постановление Сухумского городского суда может быть обжаловано сторонами в течение трех суток в кассационную коллегию по уголовным делам Верховного суда.Аслан Тания считается невиновным, пока его вина не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220209/sud-izmenil-meru-presecheniya-v-otnoshenii-anrika-inapshba--1037505920.html
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сухумский городской суд, оппозиция, митинги, сухум
Изменена мера пресечения в отношении Аслана Тания
20:30 09.02.2022 (обновлено: 22:06 09.02.2022) Подписаться на
Восьмого января прокуратура Сухума задержала пятерых участников массовых беспорядков в столице.
СУХУМ, 9 фев - Sputnik.
Сухумский городской суд избрал в отношении Аслана Тания меру пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц и 13 дней, то есть до 22 марта 2022 года включительно. Об этом сообщается на сайте
суда.
Тания подозревается в участии в массовых беспорядках, прошедших в Сухуме 21 декабря 2021 года.
Ранее по решению Сухумского городского суда Тания была избрана мера пресечения
в виде заключения под стражу до 23 января.
21 декабря у комплекса правительственных зданий в Сухуме прошел несанкционированный митинг оппозиции, который перерос в акцию протеста.
23 декабря Сухумская прокуратура возбудила уголовное дело по факту организации и участия в массовых беспорядках 21 декабря.
8 января прокуратура Сухума задержала пятерых участников массовых беспорядков в столице.
Постановление Сухумского городского суда может быть обжаловано сторонами в течение трех суток в кассационную коллегию по уголовным делам Верховного суда.
Аслан Тания считается невиновным, пока его вина не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.