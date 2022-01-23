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Суд продлил срок содержания под стражей одного из участников митинга оппозиции в Сухуме
Суд продлил срок содержания под стражей одного из участников митинга оппозиции в Сухуме
В Сухуме 21 декабря 2021 года прошел несанкционированный митинг оппозиции, который перерос в массовые беспорядки. 23.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-23T12:45+0300
2022-01-23T12:49+0300
в абхазии
абхазия
митинги
сухумский городской суд
верховный суд абхазии
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СУХУМ, 23 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Сухумский городской суд продлил срок содержания под стражей участника митинга оппозиции Аслана Тания до 22 февраля, сообщил руководитель аппарата Верховного суда Абхазии Джамал Гогия.Гогия уточнил, что судья Чанба ранее 11 января избрала в отношении Тания меру пресечения в виде заключения под стражу на 15 дней вопреки ходатайству органа расследования, который просил избрать срок содержания под стражей на весь срок предварительного расследования – до 22 февраля текущего года.По словам Гогия, сторона защиты была против такого решения и апеллировала тем, что их клиент инвалид II группы, его супруга тоже инвалид, у Тания есть постоянное место жительство и он социально адаптирован.21 декабря у комплекса правительственных зданий в Сухуме прошел несанкционированный митинг оппозиции, который перерос в акцию протеста.23 декабря Сухумская прокуратура возбудила уголовное дело по факту организации и участия в массовых беспорядках 21 декабря.8 января прокуратура Сухума задержала пятерых участников массовых беспорядков в столице.11 января Сухумский городской суд избрал меру пресечения для двоих подозреваемых- Батала Цвижба и Аслана Тания. В отношении Цвижба была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на один месяц и 15 суток - до 22 февраля.19 января по решению Кассационной коллегии Верховного суда Абхазии мера пресечения для Цвижба была изменена на домашний арест на тот же срок.Мера пресечения в виде домашнего ареста была избрана для Рамаза Джопуа. Он пробудет под арестом до 22 марта.Месяц, до 8 февраля, по решению суда под стражей будет находиться и Анрик Инапшба.Баграт Сурмава по решению суда был арестован на 20 дней до 28 января. 19 января в Верховном суде прошло заседание по рассмотрению изменения меры пресечения для Сурмава. Однако сторона гособвинения ходатайствовала об отводе судьи Романа Квария, объясняя это тем, что он и мать обвиняемого родственники. Суд постановил перенести рассмотрение дела.Кассационная коллегия Верховного суда Абхазии 19 января не удовлетворила жалобу стороны защиты об изменении меры пресечения.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220121/verkhovnyy-sud-ne-izmenil-meru-presecheniya-anrika-inapshba-1037240678.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220113/protest-i-posledstviya-sud-izbral-meru-presecheniya-uchastnikam-mitinga-v-sukhume-1037139693.html
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абхазия, митинги, сухумский городской суд, верховный суд абхазии

Суд продлил срок содержания под стражей одного из участников митинга оппозиции в Сухуме

12:45 23.01.2022 (обновлено: 12:49 23.01.2022)
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На аукционе Анимация. Кино. Книги. Архивы. Графика, Редкие документы в Москве. Каталог включает более 500 лотов в 14 разделах - Sputnik Абхазия, 1920, 23.01.2022
© Sputnik / Кирилл Каллиников
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В Сухуме 21 декабря 2021 года прошел несанкционированный митинг оппозиции, который перерос в массовые беспорядки.
СУХУМ, 23 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Сухумский городской суд продлил срок содержания под стражей участника митинга оппозиции Аслана Тания до 22 февраля, сообщил руководитель аппарата Верховного суда Абхазии Джамал Гогия.
"Вчера Сухумский городской суд под председательством судьи Мадины Чанба удовлетворил ходатайство предварительного расследования о продлении срока содержания под стражей Аслана Тания на один месяц – до 22 февраля. Эта дата - срок окончания предварительного расследования, установленного законом", - отметил он.
Гогия уточнил, что судья Чанба ранее 11 января избрала в отношении Тания меру пресечения в виде заключения под стражу на 15 дней вопреки ходатайству органа расследования, который просил избрать срок содержания под стражей на весь срок предварительного расследования – до 22 февраля текущего года.
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По словам Гогия, сторона защиты была против такого решения и апеллировала тем, что их клиент инвалид II группы, его супруга тоже инвалид, у Тания есть постоянное место жительство и он социально адаптирован.
21 декабря у комплекса правительственных зданий в Сухуме прошел несанкционированный митинг оппозиции, который перерос в акцию протеста.
23 декабря Сухумская прокуратура возбудила уголовное дело по факту организации и участия в массовых беспорядках 21 декабря.
8 января прокуратура Сухума задержала пятерых участников массовых беспорядков в столице.
11 января Сухумский городской суд избрал меру пресечения для двоих подозреваемых- Батала Цвижба и Аслана Тания. В отношении Цвижба была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на один месяц и 15 суток - до 22 февраля.
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19 января по решению Кассационной коллегии Верховного суда Абхазии мера пресечения для Цвижба была изменена на домашний арест на тот же срок.
Мера пресечения в виде домашнего ареста была избрана для Рамаза Джопуа. Он пробудет под арестом до 22 марта.
Месяц, до 8 февраля, по решению суда под стражей будет находиться и Анрик Инапшба.
Баграт Сурмава по решению суда был арестован на 20 дней до 28 января. 19 января в Верховном суде прошло заседание по рассмотрению изменения меры пресечения для Сурмава. Однако сторона гособвинения ходатайствовала об отводе судьи Романа Квария, объясняя это тем, что он и мать обвиняемого родственники. Суд постановил перенести рассмотрение дела.
Кассационная коллегия Верховного суда Абхазии 19 января не удовлетворила жалобу стороны защиты об изменении меры пресечения.
В Абхазии
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