https://sputnik-abkhazia.ru/20220209/mid-rossii-predupredil-o-posledstviyakh-peresmotra-minskikh-soglasheniy-1037502995.html

МИД России предупредил о последствиях пересмотра Минских соглашений

МИД России предупредил о последствиях пересмотра Минских соглашений

Напряженность в Донбассе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны НАТО, которые поставляют Украине вооружения и военных инструкторов. 09.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-09T17:15+0300

2022-02-09T17:15+0300

2022-02-09T17:26+0300

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СУХУМ, 9 фев - Sputnik. США выступают за пересмотр Минских соглашений, это чревато обострением кризиса в Донбассе, заявилаофициальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, пишет РИА Новости.Конфликт на востоке Украины длится почти восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали больше 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы в белорусской столице, за основу взяты Минские соглашения.Документ предусматривает проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. При этом сейчас украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220209/v-dnr-zayavili-ob-otvete-esli-vooruzhennye-sily-ukrainy-pereydut-krasnye-linii-1037496244.html

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мид рф, мария захарова, нато, украина, донбасс, политика