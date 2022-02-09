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МИД России предупредил о последствиях пересмотра Минских соглашений
МИД России предупредил о последствиях пересмотра Минских соглашений
Напряженность в Донбассе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны НАТО, которые поставляют Украине вооружения и военных инструкторов. 09.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-09T17:15+0300
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СУХУМ, 9 фев - Sputnik. США выступают за пересмотр Минских соглашений, это чревато обострением кризиса в Донбассе, заявилаофициальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, пишет РИА Новости.Конфликт на востоке Украины длится почти восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали больше 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы в белорусской столице, за основу взяты Минские соглашения.Документ предусматривает проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. При этом сейчас украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220209/v-dnr-zayavili-ob-otvete-esli-vooruzhennye-sily-ukrainy-pereydut-krasnye-linii-1037496244.html
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мид рф, мария захарова, нато, украина, донбасс, политика

МИД России предупредил о последствиях пересмотра Минских соглашений

17:15 09.02.2022 (обновлено: 17:26 09.02.2022)
© Foto / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - Sputnik Абхазия, 1920, 09.02.2022
© Foto / Пресс-служба МИД РФ
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Напряженность в Донбассе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны НАТО, которые поставляют Украине вооружения и военных инструкторов.
СУХУМ, 9 фев - Sputnik. США выступают за пересмотр Минских соглашений, это чревато обострением кризиса в Донбассе, заявилаофициальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, пишет РИА Новости.
"Мы убеждены, что добиться деэскалации <...> можно очень быстро. Для этого надо прекратить поставки Украине вооружений, отозвать с ее территории западных военных советников, инструкторов, прекратить совместные учения ВСУ и стран НАТО, а также вывезти все ранее поставленные Киеву иностранные вооружения за пределы украинской территории", — добавила она, призвав прекратить искусственное нагнетание ситуации.
Конфликт на востоке Украины длится почти восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали больше 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы в белорусской столице, за основу взяты Минские соглашения.
Ситуация на передовой в ДНР - Sputnik Абхазия, 1920, 09.02.2022
В ДНР заявили об ответе, если Вооруженные силы Украины перейдут красные линии
12:25
Документ предусматривает проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. При этом сейчас украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.
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