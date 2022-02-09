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В ДНР заявили об ответе, если Вооруженные силы Украины перейдут красные линии
В ДНР заявили об ответе, если Вооруженные силы Украины перейдут красные линии
Конфликт на востоке Украины длится почти восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали больше 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч... 09.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-09T12:25+0300
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СУХУМ, 9 фев – Sputnik. ДНР будет отвечать в случае перехода ВСУ через красные линии, сказал официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной республики Эдуард Басурин.Ситуация остается сложной, заявления Украины о том, что она хочет мира, а не войны, ложны, добавил Басурин.Деэскалацию конфликта на востоке Украины обсуждают на встрече контактной группы в белорусской столице, за основу взяты Минские соглашения.Документ предусматривает проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. При этом сейчас украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.Напряженность в Донбассе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны НАТО, которые поставляют Украине вооружения и военных инструкторов. В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220204/v-narodnoy-militsii-lnr-zayavili-o-podgotovke-provokatsiy-zapadnymi-smi-1037424765.html
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донбасс, украина, нато, сша, политика

В ДНР заявили об ответе, если Вооруженные силы Украины перейдут красные линии

12:25 09.02.2022 (обновлено: 12:27 09.02.2022)
© Sputnik / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСитуация на передовой в ДНР
Ситуация на передовой в ДНР - Sputnik Абхазия, 1920, 09.02.2022
© Sputnik / Сергей Аверин
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Конфликт на востоке Украины длится почти восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали больше 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали.
СУХУМ, 9 фев – Sputnik. ДНР будет отвечать в случае перехода ВСУ через красные линии, сказал официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной республики Эдуард Басурин.
"В первую очередь это массовая гибель гражданского населения. Это та линия, через которую нужно перешагивать и идти. И вторая — это если противник начинает движение в нашу сторону и пересекает линию соприкосновения", — объяснил он в эфире "России 24".
Ситуация остается сложной, заявления Украины о том, что она хочет мира, а не войны, ложны, добавил Басурин.
Деэскалацию конфликта на востоке Украины обсуждают на встрече контактной группы в белорусской столице, за основу взяты Минские соглашения.
Ситуация на передовой в ЛНР - Sputnik Абхазия, 1920, 04.02.2022
В Народной милиции ЛНР заявили о подготовке провокаций западными СМИ
4 февраля, 12:00
Документ предусматривает проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. При этом сейчас украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.
Напряженность в Донбассе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны НАТО, которые поставляют Украине вооружения и военных инструкторов. В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
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