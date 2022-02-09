https://sputnik-abkhazia.ru/20220209/nazvano-opasnoe-i-dolgosrochnoe-posledstvie-covid-19-1037500930.html

Названо опасное и долгосрочное последствие COVID-19

Названо опасное и долгосрочное последствие COVID-19

Ученые проанализировали данные о здоровье 153 760 человек, у которых в период с весны 2020-го по январь 2021 года выявили коронавирус. 09.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-09T15:50+0300

2022-02-09T15:50+0300

2022-02-09T16:03+0300

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СУХУМ, 9 фев – Sputnik. Переболевшие COVID-19 подвержены повышенному риску сердечно-сосудистых осложнений в течение от первого месяца до года после заражения, сообщили исследователи из Вашингтонского университета в Сент-Луисе (США). Их работа опубликована в журнале Nature Medicine.При исследовании в контрольную группу вошли более 11 миллионов человек, не сталкивавшихся с COVID-19.Особое внимание ученые уделили людям, которые до заражения не испытывали проблем с сердцем: у них также возникли проблемы "Наши данные показали повышенный риск повреждения сердца у молодых и пожилых, мужчин и женщин, чернокожих, белых и представителей других рас, людей с ожирением и без него, пациентов с диабетом и без него, с предшествующими заболеваниями сердца и без них, <…> переболевших COVID-19 в легкой или тяжелой форме (и нуждавшихся в госпитализации)", — уточнили авторы работы.По подсчетам, коронавирус в среднем на 50-70 процентов повышает вероятность впоследствии столкнуться с серьезными проблемами сердечно-сосудистой системы, включая нарушения ритма сердца, приступ, образование тромбов, миокардит, инсульт, ишемическую болезнь и так далее.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220207/virusolog-opisal-evolyutsiyu-koronavirusa-do-i-posle-omikrona-1037459979.html

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мировая пандемия коронавируса covid-19, в мире, медицина, вакцинация