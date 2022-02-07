https://sputnik-abkhazia.ru/20220207/virusolog-opisal-evolyutsiyu-koronavirusa-do-i-posle-omikrona-1037459979.html

Вирусолог описал эволюцию коронавируса до и после "омикрона"

Вирусолог описал эволюцию коронавируса до и после "омикрона"

Коронавирус со временем может стать еще заразнее, при этом менее опасным для здоровья человека, такое мнение высказал вирусолог Петр Чумаков. 07.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-07T08:45+0300

2022-02-07T08:45+0300

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СУХУМ, 7 фев – Sputnik. Новая коронавирусная инфекция COVID-19 эволюционировала и продолжит это делать в определенном направлении, на "омикроне" процесс не закончится, заявил в интервью радио Sputnik вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта Петр Чумаков.Уханьский штамм коронавируса был несовершенным, и поэтому поражал в основном пожилых людей, однако в результате мутаций SARS-CoV-2 приспособился к человеческой популяции и теперь может инфицировать значительно более широкие слои населения, рассказал Чумаков. Основным направлением эволюции вируса было как раз "расширение охвата", в результате которого вирус получил возможность распространяться среди людей любого возраста, добавил он.Развитие коронавируса привело к появлению "омикрона": этот штамм настолько заразен, что способен "пробивать" иммунитет детей, продолжил вирусолог."Он пробил иммунную систему у всех, включая детей. Это следствие того, что вирус приспособился к человеческой популяции", – добавил ученый.Эволюция SARS-CoV-2 продолжится в том же направлении, считает ученый. Возбудитель COVID-19 может стать еще заразнее, но при этом потерять способность причинять существенный вред человеку, уточнил он.Несмотря на эволюцию COVID-19, способы защиты от инфекции не изменились: нужно сделать прививку, а потом ревакцинироваться каждые полгода, чтобы предотвратить тяжелое течение, рекомендует вирусолог.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220206/virusolog-sprognoziroval-buduschee-koronavirusa-posle-pandemii-1037446463.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220205/glavvrach-gagrskoy-tsrb-rasprostranenie-omikrona-ne-uvelichilo-nagruzku-na-statsionar-1037428456.html

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