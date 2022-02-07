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Вирусолог описал эволюцию коронавируса до и после "омикрона"
Вирусолог описал эволюцию коронавируса до и после "омикрона"
Коронавирус со временем может стать еще заразнее, при этом менее опасным для здоровья человека, такое мнение высказал вирусолог Петр Чумаков. 07.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-07T08:45+0300
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СУХУМ, 7 фев – Sputnik. Новая коронавирусная инфекция COVID-19 эволюционировала и продолжит это делать в определенном направлении, на "омикроне" процесс не закончится, заявил в интервью радио Sputnik вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта Петр Чумаков.Уханьский штамм коронавируса был несовершенным, и поэтому поражал в основном пожилых людей, однако в результате мутаций SARS-CoV-2 приспособился к человеческой популяции и теперь может инфицировать значительно более широкие слои населения, рассказал Чумаков. Основным направлением эволюции вируса было как раз "расширение охвата", в результате которого вирус получил возможность распространяться среди людей любого возраста, добавил он.Развитие коронавируса привело к появлению "омикрона": этот штамм настолько заразен, что способен "пробивать" иммунитет детей, продолжил вирусолог."Он пробил иммунную систему у всех, включая детей. Это следствие того, что вирус приспособился к человеческой популяции", – добавил ученый.Эволюция SARS-CoV-2 продолжится в том же направлении, считает ученый. Возбудитель COVID-19 может стать еще заразнее, но при этом потерять способность причинять существенный вред человеку, уточнил он.Несмотря на эволюцию COVID-19, способы защиты от инфекции не изменились: нужно сделать прививку, а потом ревакцинироваться каждые полгода, чтобы предотвратить тяжелое течение, рекомендует вирусолог.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220206/virusolog-sprognoziroval-buduschee-koronavirusa-posle-pandemii-1037446463.html
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Вирусолог описал эволюцию коронавируса до и после "омикрона"
08:45 07.02.2022 (обновлено: 10:20 07.02.2022) Подписаться на
Коронавирус со временем может стать еще заразнее, при этом менее опасным для здоровья человека, такое мнение высказал вирусолог Петр Чумаков.
СУХУМ, 7 фев – Sputnik.
Новая коронавирусная инфекция COVID-19 эволюционировала и продолжит это делать в определенном направлении, на "омикроне" процесс не закончится, заявил в интервью радио Sputnik
вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта Петр Чумаков.
Уханьский штамм коронавируса был несовершенным, и поэтому поражал в основном пожилых людей, однако в результате мутаций SARS-CoV-2 приспособился к человеческой популяции и теперь может инфицировать значительно более широкие слои населения, рассказал Чумаков. Основным направлением эволюции вируса было как раз "расширение охвата", в результате которого вирус получил возможность распространяться среди людей любого возраста, добавил он.
"Когда появляется не очень совершенный штамм нового вируса, каким был уханьский, то он поражает наиболее уязвимые группы населения, то есть стариков. У них был слабый иммунитет, поэтому коронавирус сначала поразил их. Потом вирус повысил свою заразность и начал вовлекать другие возрастные группы, которые были более устойчивы", – отметил Чумаков.
Развитие коронавируса привело к появлению "омикрона": этот штамм настолько заразен, что способен "пробивать" иммунитет детей, продолжил вирусолог.
"Он пробил иммунную систему у всех, включая детей. Это следствие того, что вирус приспособился к человеческой популяции", – добавил ученый.
Эволюция SARS-CoV-2 продолжится в том же направлении, считает ученый. Возбудитель COVID-19 может стать еще заразнее, но при этом потерять способность причинять существенный вред человеку, уточнил он.
Несмотря на эволюцию COVID-19, способы защиты от инфекции не изменились: нужно сделать прививку, а потом ревакцинироваться каждые полгода, чтобы предотвратить тяжелое течение, рекомендует вирусолог.