https://sputnik-abkhazia.ru/20220209/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-10-fevralya-1037501127.html

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 10 февраля

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 10 февраля

Погоду Абхазии будет определять североатлантический антициклон и смена холодной воздушной массы воздуха на относительно теплую массу. 09.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-09T16:25+0300

2022-02-09T16:25+0300

2022-02-09T16:25+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 9 фев – Sputnik. В четверг, 10 февраля, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, ночью и утром ливневые дожди в предгорных и горных районах с мокрым снегом, в горах снег, днем местами слабый дождь, туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 12 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +3°С до +8°С, днем от +7°С до +12°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды слабое и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода в абхазии