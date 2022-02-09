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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 10 февраля
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 10 февраля
Погоду Абхазии будет определять североатлантический антициклон и смена холодной воздушной массы воздуха на относительно теплую массу. 09.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-09T16:25+0300
2022-02-09T16:25+0300
2022-02-09T16:25+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 9 фев – Sputnik. В четверг, 10 февраля, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, ночью и утром ливневые дожди в предгорных и горных районах с мокрым снегом, в горах снег, днем местами слабый дождь, туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 12 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +3°С до +8°С, днем от +7°С до +12°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды слабое и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 10 февраля
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Погоду Абхазии будет определять североатлантический антициклон и смена холодной воздушной массы воздуха на относительно теплую массу.
СУХУМ, 9 фев – Sputnik. В четверг, 10 февраля, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, ночью и утром ливневые дожди в предгорных и горных районах с мокрым снегом, в горах снег, днем местами слабый дождь, туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 12 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +3°С до +8°С, днем от +7°С до +12°С.
Температура морской воды +9°С.
Волнение морской воды слабое и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.