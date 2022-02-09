https://sputnik-abkhazia.ru/20220209/v-kabmine-podveli-itogi-zasedaniya-gruppy-po-garmonizatsii-zakonodatelstv-abkhazii-i-rossii-1037504056.html

В Кабмине подвели итоги заседания группы по гармонизации законодательств Абхазии и России

В Кабмине подвели итоги заседания группы по гармонизации законодательств Абхазии и России

Заседание рабочей группы по вопросам реализации Программы формирования общего социального и экономического пространства между Абхазией и Россией состоялось 31... 09.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-09T18:25+0300

2022-02-09T18:25+0300

2022-02-09T18:46+0300

в абхазии

абхазия

экономика

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александр анкваб

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СУХУМ, 9 фев - Sputnik. Вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган доложила премьер-министру Александру Анкваб об итогах состоявшегося в Москве второго заседания абхазо-российской рабочей группы по реализации "Программы формирования общего социального и экономического пространства между Абхазией и Россией на основе гармонизации законодательства обеих стран". Об этом пишет агентство "Апсныпресс". Отмечается, что на московской встрече были подведены итоги реализации мероприятий Программы на 2021 год и согласованы направления работы на 2022-2023 годы. В повестке рабочей группы обозначены вопросы: Рабочая группа обсудила: В числе планируемых мероприятий: Анкваб поручил строго выдерживать согласованный с российской стороной график реализации мероприятий. В ноябре 2020 года была утверждена программа формированияобщего социального и экономического пространства между Российской Федерацией и Республикой Абхазия по итогам встречи Аслана Бжания и Владимира Путина.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220131/rossiysko-abkhazskaya-rabochaya-gruppa-obsudila-voprosy-garmonizatsii-zakonodatelstv-1037372124.html

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абхазия, экономика, россия, александр анкваб