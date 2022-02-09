Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220209/v-kabmine-podveli-itogi-zasedaniya-gruppy-po-garmonizatsii-zakonodatelstv-abkhazii-i-rossii-1037504056.html
В Кабмине подвели итоги заседания группы по гармонизации законодательств Абхазии и России
В Кабмине подвели итоги заседания группы по гармонизации законодательств Абхазии и России
Заседание рабочей группы по вопросам реализации Программы формирования общего социального и экономического пространства между Абхазией и Россией состоялось 31... 09.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-09T18:25+0300
2022-02-09T18:46+0300
в абхазии
абхазия
экономика
россия
александр анкваб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/03/16/1032063229_0:79:1498:922_1920x0_80_0_0_3290a96d92f910e159d028af836dc46e.jpg
СУХУМ, 9 фев - Sputnik. Вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган доложила премьер-министру Александру Анкваб об итогах состоявшегося в Москве второго заседания абхазо-российской рабочей группы по реализации "Программы формирования общего социального и экономического пространства между Абхазией и Россией на основе гармонизации законодательства обеих стран". Об этом пишет агентство "Апсныпресс". Отмечается, что на московской встрече были подведены итоги реализации мероприятий Программы на 2021 год и согласованы направления работы на 2022-2023 годы. В повестке рабочей группы обозначены вопросы: Рабочая группа обсудила: В числе планируемых мероприятий: Анкваб поручил строго выдерживать согласованный с российской стороной график реализации мероприятий. В ноябре 2020 года была утверждена программа формированияобщего социального и экономического пространства между Российской Федерацией и Республикой Абхазия по итогам встречи Аслана Бжания и Владимира Путина.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220131/rossiysko-abkhazskaya-rabochaya-gruppa-obsudila-voprosy-garmonizatsii-zakonodatelstv-1037372124.html
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/03/16/1032063229_83:0:1416:1000_1920x0_80_0_0_50d712ebaea546d55eaa3a4ffb847df5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
абхазия, экономика, россия, александр анкваб

В Кабмине подвели итоги заседания группы по гармонизации законодательств Абхазии и России

18:25 09.02.2022 (обновлено: 18:46 09.02.2022)
© Sputnik / Томас ТхайцукКабинет Министров Республики Абхазия
Кабинет Министров Республики Абхазия - Sputnik Абхазия, 1920, 09.02.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться на
Заседание рабочей группы по вопросам реализации Программы формирования общего социального и экономического пространства между Абхазией и Россией состоялось 31 января в Москве.
СУХУМ, 9 фев - Sputnik. Вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган доложила премьер-министру Александру Анкваб об итогах состоявшегося в Москве второго заседания абхазо-российской рабочей группы по реализации "Программы формирования общего социального и экономического пространства между Абхазией и Россией на основе гармонизации законодательства обеих стран". Об этом пишет агентство "Апсныпресс".
Заседание рабочей группы по вопросам реализации Программы формирования общего социального и экономического пространства между Республикой Абхазия и Российской Федерацией - Sputnik Абхазия, 1920, 31.01.2022
Российско-абхазская рабочая группа обсудила вопросы гармонизации законодательств
31 января, 18:49
Отмечается, что на московской встрече были подведены итоги реализации мероприятий Программы на 2021 год и согласованы направления работы на 2022-2023 годы.
В повестке рабочей группы обозначены вопросы:
доработки проекта соглашения между Абхазией и Россией об урегулировании вопросов двойного гражданства;
практического применения норм Соглашения между правительствами Республики Абхазия и России во избежание двойного налогообложения до завершения мероприятий по гармонизации налогового законодательства двух стран;
инвестиционной деятельности в Абхазии;
проработки проектов международных соглашений, направленных на упрощение процедур осуществления трудовой деятельности гражданами России и Абхазии, инвесторами и работниками компаний с российским и абхазским капиталом.
Рабочая группа обсудила:
ход подготовки проекта "Меморандума между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и Министерством экономики Республики Абхазия о сотрудничестве в сфере внедрения единых технологий и программных продуктов в промышленности",
вопросы совершенствования законодательства в сфере здравоохранения, в том числе обеспечения условий для предоставления медицинских и санаторно-курортных услуг работникам российских организаций (учреждений) на территории Абхазии,
практическое применение положений абхазо-российского Соглашения о сотрудничестве в области организации страхования граждан РФ, постоянно проживающих на территории Абхазии, в системе обязательного медицинского страхования РФ и оказания им медицинской помощи в медицинских организациях России.
В числе планируемых мероприятий:
принятие закона Республики Абхазия "Об образовании"; принятие Таможенного кодекса РА;
принятие закона, регулирующего вопросы геодезической и картографической деятельности и пространственных данных; совершенствование налогового законодательства;
завершение процедуры согласования сторонами соглашения о сотрудничестве в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и другие.
Анкваб поручил строго выдерживать согласованный с российской стороной график реализации мероприятий.
В ноябре 2020 года была утверждена программа формированияобщего социального и экономического пространства между Российской Федерацией и Республикой Абхазия по итогам встречи Аслана Бжания и Владимира Путина.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский