В Кабмине подвели итоги заседания группы по гармонизации законодательств Абхазии и России
18:25 09.02.2022 (обновлено: 18:46 09.02.2022)
© Sputnik / Томас ТхайцукКабинет Министров Республики Абхазия
© Sputnik / Томас Тхайцук
Заседание рабочей группы по вопросам реализации Программы формирования общего социального и экономического пространства между Абхазией и Россией состоялось 31 января в Москве.
СУХУМ, 9 фев - Sputnik. Вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган доложила премьер-министру Александру Анкваб об итогах состоявшегося в Москве второго заседания абхазо-российской рабочей группы по реализации "Программы формирования общего социального и экономического пространства между Абхазией и Россией на основе гармонизации законодательства обеих стран". Об этом пишет агентство "Апсныпресс".
Отмечается, что на московской встрече были подведены итоги реализации мероприятий Программы на 2021 год и согласованы направления работы на 2022-2023 годы.
В повестке рабочей группы обозначены вопросы:
доработки проекта соглашения между Абхазией и Россией об урегулировании вопросов двойного гражданства;
практического применения норм Соглашения между правительствами Республики Абхазия и России во избежание двойного налогообложения до завершения мероприятий по гармонизации налогового законодательства двух стран;
инвестиционной деятельности в Абхазии;
проработки проектов международных соглашений, направленных на упрощение процедур осуществления трудовой деятельности гражданами России и Абхазии, инвесторами и работниками компаний с российским и абхазским капиталом.
Рабочая группа обсудила:
ход подготовки проекта "Меморандума между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и Министерством экономики Республики Абхазия о сотрудничестве в сфере внедрения единых технологий и программных продуктов в промышленности",
вопросы совершенствования законодательства в сфере здравоохранения, в том числе обеспечения условий для предоставления медицинских и санаторно-курортных услуг работникам российских организаций (учреждений) на территории Абхазии,
практическое применение положений абхазо-российского Соглашения о сотрудничестве в области организации страхования граждан РФ, постоянно проживающих на территории Абхазии, в системе обязательного медицинского страхования РФ и оказания им медицинской помощи в медицинских организациях России.
В числе планируемых мероприятий:
принятие закона Республики Абхазия "Об образовании"; принятие Таможенного кодекса РА;
принятие закона, регулирующего вопросы геодезической и картографической деятельности и пространственных данных; совершенствование налогового законодательства;
завершение процедуры согласования сторонами соглашения о сотрудничестве в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и другие.
Анкваб поручил строго выдерживать согласованный с российской стороной график реализации мероприятий.
В ноябре 2020 года была утверждена программа формированияобщего социального и экономического пространства между Российской Федерацией и Республикой Абхазия по итогам встречи Аслана Бжания и Владимира Путина.