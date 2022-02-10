https://sputnik-abkhazia.ru/20220210/dzhadzhaya-privel-dannye-po-rostu-potrebleniya-elektroenergii-s-2018-goda-1037515758.html

Джаджая привел данные по росту энергопотребления в Абхазии с 2018 года

Джаджая привел данные по росту энергопотребления в Абхазии с 2018 года

Повышенные нагрузки и изношенность инфраструктуры – основные проблемы электроэнергетической отрасли Абхазии. Интенсивный рост энергопотребления вызван как... 10.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-10T14:05+0300

2022-02-10T14:05+0300

2022-02-10T16:37+0300

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проблемы энергетической отрасли в абхазии

абхазия

черноморэнерго

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СУХУМ, 10 фев – Sputnik, Асмат Цвижба. Начальник диспетчерской службы "Черноморэнерго" Гурам Джаджая на пресс-конференции в Sputnik обозначил темпы прироста потребления электроэнергии в Абхазии за последние годы.Так, в 2018 году потребление в республике составило 1 миллиард 920 миллионов кВт-ч, в 2019 году – 2 миллиарда 63 миллиона кВт-ч, в 2020-м – 2 миллиарда 503 миллиона кВт-ч, в 2021-м – 2 миллиарда 920 миллионов кВт-ч. В январе 2022 года прирост потребления по сравнению с аналогичным периодом 2021 года составил 12 процентов.Привел Джаджая и цифры по перетоку электроэнергии из России. С января по апрель 2021 года ИнгурГЭС была остановлена для ремонта деривационного тоннеля, который находился в критическом состоянии, этим объясняется сравнительно большая цифра по объему перетока в прошлом году. Размер потерь из-за утечек воды в деривационном тоннеле достигал до 250 миллионов киловатт-часов в год.В 2022 году уже использовано 313 миллионов кВт-ч электроэнергии из России, тогда как согласованный объем перетока на весь год составляет 660 миллионов кВт-ч. "Чтобы не превысить эту цифру, мы вынуждены вводить ограничения", – объяснил Джаджая.Веерные отключения света производятся на всей территории Абхазии с 7 февраля. Повышенные нагрузки и изношенность инфраструктуры – основные проблемы электроэнергетической отрасли Абхазии. В связи с дефицитом энергии и ветхостью электросетей в республике запрещена деятельность по добыче криптовалют.С 21 декабря 2021 года Абхазия получает переток электроэнергии из России, им покрывается примерно две трети территории республики, остальная часть питается от Перепадной ГЭС-1.Однако уровень воды в Джварском водохранилище практически полностью исчерпан, ИнгурГЭС вынуждена работать только по притоку поступающей в водохранилище воды, чего не хватает для покрытия потребления электроэнергии в восточной части Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220210/chernomorenergo-obyasnilo-prichinu-uzhestocheniya-grafika-veernykh-otklyucheniy-1037514863.html

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новости, проблемы энергетической отрасли в абхазии, абхазия, черноморэнерго