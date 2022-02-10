https://sputnik-abkhazia.ru/20220210/chernomorenergo-obyasnilo-prichinu-uzhestocheniya-grafika-veernykh-otklyucheniy-1037514863.html

"Черноморэнерго" объяснило причину ужесточения графика веерных отключений

"Черноморэнерго" объяснило причину ужесточения графика веерных отключений

Интенсивный рост энергопотребления в Абхазии вызван как естественными нагрузками на электросети в зимнее время, так и незаконной деятельностью по добыче... 10.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-10T13:20+0300

2022-02-10T13:20+0300

2022-02-10T13:42+0300

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СУХУМ, 10 фев – Sputnik. Директор оперативно-технического управления "Черноморэнерго" Руслан Кварчия объяснил причину введения, а затем ужесточения графика веерных отключений в Абхазии на пресс-конференции в Sputnik 10 февраля.Западная часть Абхазии питается за счет перетока из России с декабря 2021 года. По словам Кварчия, переток был предоставлен республике в объеме 660 миллионов киловатт-часов и разделен по месяцам. В январе расход планировался в объеме 250 миллионов киловатт-часов, в феврале - 230 миллионов киловатт-часов и в марте -180 миллионов киловатт-часов. Однако потребление значительно превышает количество перетока, в связи с чем возникает необходимость введения веера, сказал представитель "Черноморэнерго".Ограничения подачи света в восточной части республики связаны с критической ситуацией в Джварском водохранилище, объяснил энергетик."Приток воды ниже, чем в прошлом году, в связи с чем появилась необходимость ввести ограничения во избежание полной остановки станции. Паводки начнут в конце апреля, в мае, надеемся, что естественный приток увеличится", – сказал он.Еще одним выходом из ситуации может быть получение дополнительного перетока из России по высоковольтной линии "Кавкасиони" с восточной стороны, но об этом речь пока что не идет, отметил Кварчия.Веерные отключения света производятся на всей территории Абхазии с 7 февраля. Повышенные нагрузки и изношенность инфраструктуры – основные проблемы электроэнергетической отрасли Абхазии. В связи с дефицитом энергии и ветхостью электросетей в республике запрещена деятельность по добыче криптовалют.С 21 декабря 2021 года Абхазия получает переток электроэнергии из России, им покрывается примерно две трети территории республики, остальная часть питается от Перепадной ГЭС-1.Однако уровень воды в Джварском водохранилище практически полностью исчерпан, ИнгурГЭС вынуждена работать только по притоку поступающей в водохранилище воды, чего не хватает для покрытия потребления в восточной части Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220203/meboniya-ingurges-mozhet-pereyti-na-rabotu-po-grafiku-1037410507.html

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абхазия, проблемы энергетической отрасли в абхазии, электричество, новости