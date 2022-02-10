https://sputnik-abkhazia.ru/20220210/chernomorenergo-obyasnilo-prichinu-uzhestocheniya-grafika-veernykh-otklyucheniy-1037514863.html
"Черноморэнерго" объяснило причину ужесточения графика веерных отключений
"Черноморэнерго" объяснило причину ужесточения графика веерных отключений
Интенсивный рост энергопотребления в Абхазии вызван как естественными нагрузками на электросети в зимнее время, так и незаконной деятельностью по добыче... 10.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-10T13:20+0300
2022-02-10T13:20+0300
2022-02-10T13:42+0300
пресс-центр
абхазия
проблемы энергетической отрасли в абхазии
электричество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/0a/1037513946_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e45c1ff171fcf87a2f0225e9917fe6b2.jpg
СУХУМ, 10 фев – Sputnik. Директор оперативно-технического управления "Черноморэнерго" Руслан Кварчия объяснил причину введения, а затем ужесточения графика веерных отключений в Абхазии на пресс-конференции в Sputnik 10 февраля.Западная часть Абхазии питается за счет перетока из России с декабря 2021 года. По словам Кварчия, переток был предоставлен республике в объеме 660 миллионов киловатт-часов и разделен по месяцам. В январе расход планировался в объеме 250 миллионов киловатт-часов, в феврале - 230 миллионов киловатт-часов и в марте -180 миллионов киловатт-часов. Однако потребление значительно превышает количество перетока, в связи с чем возникает необходимость введения веера, сказал представитель "Черноморэнерго".Ограничения подачи света в восточной части республики связаны с критической ситуацией в Джварском водохранилище, объяснил энергетик."Приток воды ниже, чем в прошлом году, в связи с чем появилась необходимость ввести ограничения во избежание полной остановки станции. Паводки начнут в конце апреля, в мае, надеемся, что естественный приток увеличится", – сказал он.Еще одним выходом из ситуации может быть получение дополнительного перетока из России по высоковольтной линии "Кавкасиони" с восточной стороны, но об этом речь пока что не идет, отметил Кварчия.Веерные отключения света производятся на всей территории Абхазии с 7 февраля. Повышенные нагрузки и изношенность инфраструктуры – основные проблемы электроэнергетической отрасли Абхазии. В связи с дефицитом энергии и ветхостью электросетей в республике запрещена деятельность по добыче криптовалют.С 21 декабря 2021 года Абхазия получает переток электроэнергии из России, им покрывается примерно две трети территории республики, остальная часть питается от Перепадной ГЭС-1.Однако уровень воды в Джварском водохранилище практически полностью исчерпан, ИнгурГЭС вынуждена работать только по притоку поступающей в водохранилище воды, чего не хватает для покрытия потребления в восточной части Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220203/meboniya-ingurges-mozhet-pereyti-na-rabotu-po-grafiku-1037410507.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/0a/1037513946_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7f08adecdf9aad1273d8ab8cec23e76d.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, проблемы энергетической отрасли в абхазии, электричество, новости
"Черноморэнерго" объяснило причину ужесточения графика веерных отключений
13:20 10.02.2022 (обновлено: 13:42 10.02.2022) Подписаться на
Интенсивный рост энергопотребления в Абхазии вызван как естественными нагрузками на электросети в зимнее время, так и незаконной деятельностью по добыче криптовалют.
СУХУМ, 10 фев – Sputnik.
Директор оперативно-технического управления "Черноморэнерго" Руслан Кварчия объяснил причину введения
, а затем ужесточения
графика веерных отключений в Абхазии на пресс-конференции в Sputnik 10 февраля.
Западная часть Абхазии питается за счет перетока из России с декабря 2021 года. По словам Кварчия, переток был предоставлен республике в объеме 660 миллионов киловатт-часов и разделен по месяцам. В январе расход планировался в объеме 250 миллионов киловатт-часов, в феврале - 230 миллионов киловатт-часов и в марте -180 миллионов киловатт-часов. Однако потребление значительно превышает количество перетока, в связи с чем возникает необходимость введения веера, сказал представитель "Черноморэнерго".
"Объем перетока не может быть увеличен, потому что он был заранее согласован. Мы предполагали, что перетока нам должно хватить, но не все зависит от нас – это бесконтрольное и незаконное израсходование электричества", – заявил Кварчия.
Ограничения подачи света в восточной части республики связаны с критической ситуацией в Джварском водохранилище, объяснил энергетик.
"Приток воды ниже, чем в прошлом году, в связи с чем появилась необходимость ввести ограничения во избежание полной остановки станции. Паводки начнут в конце апреля, в мае, надеемся, что естественный приток увеличится", – сказал он.
Еще одним выходом из ситуации может быть получение дополнительного перетока из России по высоковольтной линии "Кавкасиони" с восточной стороны, но об этом речь пока что не идет, отметил Кварчия.
Веерные отключения света производятся на всей территории Абхазии с 7 февраля. Повышенные нагрузки и изношенность инфраструктуры – основные проблемы электроэнергетической отрасли Абхазии. В связи с дефицитом энергии и ветхостью электросетей в республике запрещена деятельность по добыче криптовалют.
С 21 декабря 2021 года Абхазия получает переток электроэнергии из России, им покрывается примерно две трети территории республики, остальная часть питается от Перепадной ГЭС-1.
Однако уровень воды в Джварском водохранилище практически полностью исчерпан, ИнгурГЭС вынуждена работать только по притоку поступающей в водохранилище воды, чего не хватает для покрытия потребления в восточной части Абхазии.