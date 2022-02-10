https://sputnik-abkhazia.ru/20220210/inal-ardzinba-vstretilsya-s-glavoy-rossotrudnichestva-evgeniem-primakovym-1037511368.html

Инал Ардзинба встретился с главой Россотрудничества Евгением Примаковым

Инал Ардзинба встретился с главой Россотрудничества Евгением Примаковым

Глава МИД Абхазии Инал Ардзинба находится с рабочей поездкой в Москве с 8 февраля. 10.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-10T11:14+0300

2022-02-10T11:14+0300

2022-02-10T12:29+0300

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россотрудничество

инал ардзинба

евгений примаков

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СУХУМ, 10 фев – Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба встретился в Москве с руководителем Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) Евгением Примаковым, сообщается на сайте МИД Абхазии.Кроме того, стороны подчеркнули значимость развития образовательных связей между Абхазией и Россией, обсудили возможности обучения, профессиональной переподготовки и повышения квалификации перспективной молодежи Абхазии в российских вузах.Глава МИД Абхазии отбыл с рабочей поездкой в Москву 8 февраля. Накануне он дал эксклюзивное интервью RT на английском языке об историческом пути Абхазии и ее сегодняшнем дне.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220209/prishlo-vremya-deystvovat-inal-ardzinba-dal-intervyu-kanalu-rt--1037502851.html

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мид абхазии, новости, россотрудничество, инал ардзинба, евгений примаков