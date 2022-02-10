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Инал Ардзинба встретился с главой Россотрудничества Евгением Примаковым
Инал Ардзинба встретился с главой Россотрудничества Евгением Примаковым
Глава МИД Абхазии Инал Ардзинба находится с рабочей поездкой в Москве с 8 февраля. 10.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-10T11:14+0300
2022-02-10T11:14+0300
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СУХУМ, 10 фев – Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба встретился в Москве с руководителем Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) Евгением Примаковым, сообщается на сайте МИД Абхазии.Кроме того, стороны подчеркнули значимость развития образовательных связей между Абхазией и Россией, обсудили возможности обучения, профессиональной переподготовки и повышения квалификации перспективной молодежи Абхазии в российских вузах.Глава МИД Абхазии отбыл с рабочей поездкой в Москву 8 февраля. Накануне он дал эксклюзивное интервью RT на английском языке об историческом пути Абхазии и ее сегодняшнем дне.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220209/prishlo-vremya-deystvovat-inal-ardzinba-dal-intervyu-kanalu-rt--1037502851.html
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мид абхазии, новости, россотрудничество, инал ардзинба, евгений примаков
Инал Ардзинба встретился с главой Россотрудничества Евгением Примаковым
11:14 10.02.2022 (обновлено: 12:29 10.02.2022) Подписаться на
Глава МИД Абхазии Инал Ардзинба находится с рабочей поездкой в Москве с 8 февраля.
СУХУМ, 10 фев – Sputnik.
Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба встретился в Москве с руководителем Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) Евгением Примаковым, сообщается
на сайте МИД Абхазии.
"На встрече Ардзинба и Примаков договорились о существенной активизации совместной работы, расширении поддержки молодежи Абхазии и реализации совместных информационных проектов.
Кроме того, стороны подчеркнули значимость развития образовательных связей между Абхазией и Россией, обсудили возможности обучения, профессиональной переподготовки и повышения квалификации перспективной молодежи Абхазии в российских вузах.
Глава МИД Абхазии отбыл с рабочей поездкой в Москву 8 февраля. Накануне он дал эксклюзивное интервью RT на английском языке об историческом пути Абхазии и ее сегодняшнем дне.