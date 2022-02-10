https://sputnik-abkhazia.ru/20220210/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-pyatnitsu-11-fevralya-1037519861.html

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 11 февраля

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 11 февраля

Погоду Черноморского побережья Абхазии в пятницу будет определять североатлантический антициклон. 10.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-10T17:10+0300

2022-02-10T17:10+0300

2022-02-10T17:17+0300

в абхазии

погода в абхазии

новости

снег

дождь

климат

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/07/1033165848_0:270:2601:1733_1920x0_80_0_0_69f548ed0d306c0b277c886cfee141cf.jpg

СУХУМ, 10 фев – Sputnik. В пятницу, 11 февраля, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, местами преимущественно без осадков, в предгорных и горных районах возможен небольшой дождь со снегом, туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – 770 миллиметров ртутного столба.Ветер – 3-8 метров в секунду, от слабого до умеренного, местами в порывах до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +3°С до +8°С, днем от +9°С до +14°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода в абхазии, новости, снег, дождь, климат, абхазия