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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 11 февраля
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 11 февраля
Погоду Черноморского побережья Абхазии в пятницу будет определять североатлантический антициклон. 10.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-10T17:10+0300
2022-02-10T17:10+0300
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СУХУМ, 10 фев – Sputnik. В пятницу, 11 февраля, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, местами преимущественно без осадков, в предгорных и горных районах возможен небольшой дождь со снегом, туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – 770 миллиметров ртутного столба.Ветер – 3-8 метров в секунду, от слабого до умеренного, местами в порывах до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +3°С до +8°С, днем от +9°С до +14°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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погода в абхазии, новости, снег, дождь, климат, абхазия
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 11 февраля
17:10 10.02.2022 (обновлено: 17:17 10.02.2022) Подписаться на
Погоду Черноморского побережья Абхазии в пятницу будет определять североатлантический антициклон.
СУХУМ, 10 фев – Sputnik. В пятницу, 11 февраля, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, местами преимущественно без осадков, в предгорных и горных районах возможен небольшой дождь со снегом, туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – 770 миллиметров ртутного столба.
Ветер – 3-8 метров в секунду, от слабого до умеренного, местами в порывах до 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +3°С до +8°С, днем от +9°С до +14°С.
Температура морской воды +9°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.