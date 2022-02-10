https://sputnik-abkhazia.ru/20220210/putin-nado-dobivatsya-ot-ssha-i-nato-yuridicheski-zakreplennykh-garantiy-bezopasnosti-1037510014.html

Путин: надо добиваться от США и НАТО юридически закрепленных гарантий безопасности

Путин: надо добиваться от США и НАТО юридически закрепленных гарантий безопасности

В России ежегодно 10 февраля отмечается День дипломатического работника. 10.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-10T10:14+0300

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СУХУМ, 10 фев – Sputnik. Президент России Владимир Путин в поздравлении по случаю Дня дипломатического работника заявил о необходимости добиваться от США и НАТО исчерпывающих, юридически закрепленных гарантий безопасности России, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Президент отметил, что внешнеполитическое ведомство России имеет славную историю верного служения Родине и защиты ее интересов на международной арене, и сегодня отечественные дипломаты достойно выполняют свой профессиональный долг. Он подчеркнул, что во многом благодаря их усилиям развиваются взаимовыгодные связи с зарубежными партнерами на всех континентах. По словам Путина, дипломатия также помогает отстаивать права граждан и соотечественников за рубежом, способствует урегулированию региональных конфликтов и кризисных ситуаций, а также играет важную роль в формировании благоприятных внешних условий для поступательного развития страны.Президент выразил уверенность, что МИД будет и впредь трудиться с полной отдачей, делать все возможное для укрепления позиций России на мировой арене. Он пожелал дипломатам успехов в работе, а ветеранам дипломатической службы – доброго здоровья.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. Позднее США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220205/koktysh-rossiya-vynudila-ssha-k-dialogu-o-garantiyakh-bezopasnosti-1037442576.html

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